Cholestérol : le régime cétogène fait augmenter le taux

L'ESSENTIEL Selon une étude sur les effets du régime cétogène, une faible consommation de sucre libre ou l'ensemble des glucides réduit la graisse corporelle mais pas la dépense énergétique.

Elle diminue aussi la présence d’un type de bactéries intestinales connues pour leur rôle dans la promotion d'un système immunitaire fort et dans la production de vitamine B.

Un régime cétogène (kéto) consiste à réduire drastiquement la proportion de glucides dans son alimentation. Cette dernière est remplacée par des graisses provenant de la viande, des produits laitiers, du fromage, des œufs et d'autres aliments, tels que les avocats. De précédentes recherches ont montré que les personnes suivant ce régime perdent effectivement du poids. Cependant, d’autres travaux ont signalé que ce dernier n’était pas viable sur le long terme, car il expose à une reprise de poids plus importante lors du retour à une alimentation normale (effet yo-yo) et peut également entraîner des problèmes de santé, tels que des carences nutritionnelles, des troubles digestifs, des calculs rénaux et des problèmes osseux.

Cholestérol : un taux supérieur de 16 % chez ceux ayant suivi le régime kéto

Une nouvelle étude, publiée dans la revue Cell Reports Medicine, a révélé que le régime cétogène augmentait le taux de cholestérol LDL. Pour parvenir à cette conclusion, des chercheurs de l'université de Bath (Angleterre) ont recruté 53 adultes afin d’examiner l’impact de cette alimentation sur leur organisme. Pendant un mois, un tiers d'entre eux a suivi un régime cétogène, un autre tiers a suivi un régime pauvre en sucre et le dernier tiers a suivi ce que les scientifiques décrivent comme "un régime modéré" pour servir de contrôle. Après quatre semaines, tous les participants ont été soumis à une évaluation médicale pour déterminer les changements.

D’après les résultats, les volontaires ayant réduit drastiquement la consommation de glucides avaient perdu en moyenne 1,6 kg de graisse. Cependant, ils présentaient également un taux de cholestérol LDL dans le sang supérieur de 16 % à celui du groupe témoin. Ils avaient aussi un taux d'apolipoprotéine B, une protéine connue pour obstruer les artères, supérieur de 26 %. Les adultes qui ont suivi le régime pauvre en sucre ont perdu en moyenne 1 kg de graisse et présentaient des taux de cholestérol LDL inférieurs de 10 % dans leurs échantillons sanguins, sans que les taux d'apolipoprotéine B ne changent.

Immunité, vitamine B : le régime cétogène réduit certaines bactéries intestinales

Autre constat : les personnes ayant fait le régime cétogène présentaient également des niveaux réduits d'un type de bactéries intestinales connues pour leur rôle dans la promotion d'un système immunitaire fort et dans la production de vitamine B. "Ces données montrent que la restriction des sucres libres ou de l'ensemble des glucides réduit l'apport énergétique sans modifier l'activité physique, mais avec des effets divergents sur la tolérance au glucose, les profils lipoprotéiniques et le microbiote intestinal", peut-on lire dans les conclusions des travaux.