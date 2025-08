Cholestérol : quel est ce régime qui permet d’éviter les statines ?

Un taux de cholestérol sanguin trop élevé augmente le risque cardiovasculaire. Pour le réduire, des médicaments peuvent être nécessaires, mais dans certains cas, des changements d’habitude suffisent. Dans une étude, publiée dans Progress in Cardiovascular Diseases, des chercheurs montrent qu’un régime alimentaire peut contribuer à diminuer le taux de cholestérol LDL, généralement qualifié de "mauvais cholestérol". Appelé régime portfolio, il est composé d’aliments connus pour leurs effets bénéfiques sur la cholestérolémie comme les végétaux, les noix et les fibres en général.

Un régime riche en fibres, en protéines végétales et en bonnes graisses pour lutter contre le cholestérol

Les travaux de cette équipe de chercheurs canadiens, américains, espagnols et croates sont basés sur l’analyse de sept études, rassemblant plus de 400 participants. Ils ont étudié les effets du régime portfolio sur le cholestérol LDL et sur d’autres facteurs de risque cardiovasculaire. Cette alimentation comprend "un ensemble de protéines végétales sélectionnées, comme le soja et d'autres légumineuses ; des aliments riches en fibres visqueuses comme l'avoine, l'orge, les baies, les pommes et les agrumes ; des noix et des graines ; des phytostérols qui réduisent l'absorption du cholestérol grâce à des aliments enrichis ou des suppléments ; et de l'avocat et des huiles végétales saines riches en acides gras monoinsaturés", développent-ils.

Un régime aussi efficace que les médicaments anti-cholestérol ?

Après avoir analysé les données des participants, les scientifiques ont constaté que cette alimentation pourrait réduire le taux de cholestérol LDL de 30 %. "C'est à peu près aussi efficace que les anciennes versions des statines qui étaient largement utilisées dans les années 90", commente Andrea Glenn, auteure principale de cette étude dans le New York Times. Ces traitements peuvent entraîner différents effets secondaires, dont les troubles musculaires, les insomnies ou les maux de tête. La recherche montre également que le régime portfolio était associé à un risque plus faible de maladie cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

Cholestérol : il faut adopter une meilleure hygiène de vie

"Ce n'est pas une approche tout ou rien, souligne la spécialiste. On peut adopter son propre régime alimentaire, y apporter quelques petits changements et constater des bénéfices cardiovasculaires." Elle rappelle aussi qu’il n’est pas nécessaire d'avoir une alimentation entièrement végétarienne ou végétalienne, mais qu’une simple augmentation des apports en végétaux peut offrir une protection contre certaines maladies cardiaques.

Toutefois l’hygiène de vie ne passe pas que par l’assiette. Selon l’Assurance Maladie, la diminution du taux de cholestérol repose aussi sur une activité physique régulière, une diminution de la sédentarité et un arrêt du tabac.