Régime portfolio : pourquoi est-il bon pour le cœur ?

L'ESSENTIEL Le régime portfolio est conçu pour réduire le "mauvais" cholestérol LDL.

Il ne repose pas sur l'interdiction d'aliments, mais plutôt sur une liste d'aliments recommandés bons pour le coeur.

Une nouvelle recherche montre qu'il peut réduire également le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Avez-vous déjà entendu parler du régime portfolio ? Non, ce n’est pas très étonnant, ce régime, développé pour lutter contre le mauvais cholestérol, est bien moins connu que les autres alternatives : méditerranéen et DASH… et pourtant sa constitution – qui fait également la part belle aux fruits et légumes – est bien bénéfique pour la santé cardiaque selon une étude nord-américaine publiée dans la revue de l’American Heart Association nommée Circulation.

Régime Portfolio : en quoi consiste cette diète bonne pour le cœur ?

Originaire du Canada, le régime portfolio a été conçu au début des années 2000 pour faire baisser le taux du "mauvais" cholestérol LDL. Plutôt qu’interdire des catégories d’aliments, il propose un portfolio (d’où son nom) de produits à ajouter à son alimentation.

La liste des aliments à privilégier comprend :

des protéines végétales comme le soja et d'autres légumineuses ;

des aliments contenant des fibres solubles telles que l'avoine, l'orge, les baies, les pommes et les agrumes ;

des noix et des graines ;

des phytostérols : ces substances, qui réduisent l'absorption du cholestérol, sont présentes dans les aliments comme les fèves, le soja, le maïs ou les courges. Il est également possible d'en absorber par le biais de suppléments ;

de l'avocat et des huiles végétales saines riches en graisses monoinsaturées .

Des recherches antérieures ont confirmé que cette alimentation peut réduire le cholestérol LDL "autant qu'une statine de génération précoce". De nouveaux travaux, présentés par l’American Heart Association, révèlent qu’un suivi prolongé de ce régime peut réduire le risque de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral.

Maladie cardiaque : le régime portfolio réduit les risques de 14 %

La diététicienne Dr. Andrea Glenn et son équipe sont parvenues à cette conclusion après avoir examiné les données sur les habitudes alimentaires de 166.270 femmes et de 43.970 hommes. Après jusqu'à 30 ans de suivi, les personnes qui avaient adopté le régime portfolio avaient un risque de maladie coronarienne et d'accident vasculaire cérébral inférieur de 14 % par rapport à celles qui ne le suivaient pas.

"Grâce à cette recherche, nous avons constaté que le score de régime alimentaire portfolio était constamment associé à un risque plus faible de maladie cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, ce qui met en évidence une opportunité pour les personnes de réduire leur risque de maladie cardiaque en consommant plus de ces aliments recommandés dans le régime alimentaire", indique l'auteure principale de l'étude, la Dr. Andrea Glenn dans un communiqué.

"Le régime portfolio n'est peut-être pas aussi bien connu que le DASH et le régime méditerranéen, mais il y a des chevauchements importants, explique l’experte. Ils mettent tous l'accent sur la consommation de grains entiers, de fruits, de légumes, de protéines végétales, de noix et d'huiles végétales."

Elle ajoute : "Vous n'avez pas non plus besoin de le suivre comme un régime végétalien ou végétarien strict pour voir les avantages, mais plus vous mangez d'aliments (du régime de portfolio, NDLR), plus votre protection contre les maladies cardiaques est grande."