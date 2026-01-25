Cholestérol : manger cet aliment pendant deux jours fait baisser le taux !

L'ESSENTIEL Manger uniquement des flocons d'avoine pendant deux jours aide à réduire le taux de cholestérol.

Les effets bénéfiques persistent six semaines.

L’action anti-cholestérol de l'avoine serait liée au microbiote.

Riche en fibres solubles (10,6 g pour 100 g), en vitamine et en minéraux (fer, calcium, phosphore, manganèse, magnésium…), l’avoine est réputée bonne pour la santé. Et la dernière étude de l’université de Bonn, publiée dans la revue Nature Communication, semble le confirmer.

Les chercheurs ont découvert que manger des flocons d’avoine pendant deux jours aidait à réduire le taux de cholestérol de façon significative. Cet effet persistait même six semaines après la consommation.

Les flocons d’avoine font baisser le cholestérol LDL de 10 %

Pour cette étude, l’équipe allemande a réuni 32 personnes qui souffraient d'un syndrome métabolique. Ce trouble se caractérise par un tour de taille important, une hypertension artérielle, une glycémie à jeun anormale ou une résistance à l'insuline ainsi qu’une dyslipidémie (cholestérol et/ou triglycérides élevés).

Ces participants devaient consommer exclusivement des flocons d'avoine, préalablement cuits dans l'eau, trois fois par jour, pendant deux jours. Ils étaient seulement autorisés à ajouter quelques fruits ou légumes à leurs repas. Ils ont mangé 300 g de flocons d'avoine par jour pendant 48 heures. Ce qui représentait environ la moitié de leur apport calorique habituel. Un groupe témoin a aussi été constitué. Leur consigne était de suivre un régime hypocalorique, mais sans avoine.

Résultat : les deux groupes ont affiché des bénéfices après la modification de leurs menus. Cependant, l'effet était plus marqué chez les consommateurs d’avoine. "Leur taux de cholestérol LDL, particulièrement nocif, a diminué de 10 %. Ce qui représente une réduction substantielle, même si elle n'est pas tout à fait comparable à l'effet des médicaments modernes", souligne la Pr Marie-Christine Simon, auteure de l’étude. "Ils ont également perdu en moyenne deux kilos et leur tension artérielle a légèrement baissé."

Autre constat : les effets positifs de la céréale persistaient généralement six semaines plus tard.

"Un régime à base d'avoine, à court terme et à intervalles réguliers, pourrait être une méthode bien tolérée pour maintenir un taux de cholestérol normal et prévenir le diabète", prévient la professeure Simon. Une deuxième expérience a, en effet, montré que l’aliment serait plus efficace à forte concentration sur une courte durée qu’en petite quantité sur une longue période. Les chercheurs avaient demandé à des volontaires de prendre 80 g d'avoine par jour, sans autre restriction. Les bénéfices étaient au final très limités. "La prochaine étape consistera à déterminer si un régime intensif à base d'avoine, répété toutes les six semaines, a réellement un effet préventif durable", poursuit la scientifique.

Comment l’avoine agit sur le cholestérol ?

L’action anti-cholestérol de l’avoine pourrait trouver son explication dans le microbiote. "Nous avons constaté que la consommation de flocons d'avoine augmentait le nombre de certaines bactéries dans l'intestin", explique Linda Klümpen, auteure principale de l'étude, dans un communiqué. Or, ces dernières jouent un rôle déterminant dans la santé métabolique et cardiaque.

"Par exemple, nous avons pu montrer que les bactéries intestinales produisent des composés phénoliques en décomposant l'avoine", explique la Pr Klümpen. "Des études animales ont déjà montré que l'un d'eux, l'acide férulique, a un effet positif sur le métabolisme du cholestérol. Cela semble également être le cas pour d'autres produits du métabolisme bactérien." Ce mécanisme pourrait expliquer la baisse du cholestérol observée.