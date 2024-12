Santé cardiaque, poids : voici pourquoi vous devriez manger des flocons d’avoine le matin

L'ESSENTIEL En 1997, les flocons d’avoine sont devenus "le premier aliment à faire l'objet d'une allégation de santé de la part de la Food and Drug Administration".

Grâce à un type de fibre soluble, appelé "bêta-glucane", cet aliment réduit les taux de glucose et de cholestérol dans le sang et favorise la présence de bactéries intestinales saines.

"Les fibres et les protéines contenues dans l'avoine contribuent à prolonger la sensation de satiété."

Dégustés froids ou chauds, les flocons d’avoine sont plébiscités par les sportifs depuis des années. Cet aliment, nutritif et peu coûteux, "est entrée dans l'histoire en devenant, en 1997, le premier aliment à faire l'objet d'une allégation de santé de la part de la Food and Drug Administration".

Flocons d’avoine : quels sont les bienfaits pour la santé ?

Ce produit contient un type de fibre soluble, appelé "bêta-glucane", qui fait baisser les taux de glucose et de cholestérol dans le sang et réduit le risque de maladie cardiaque et de diabète. Le bêta-glucane favorise également la présence de bactéries intestinales saines. Mais ce n’est pas tout. Selon Romi Londre, nutritionniste à la Mayo Clinic, une fédération hospitalo-universitaire et de recherche américaine, la consommation régulière de flocons d'avoine peut aussi être bénéfique pour la gestion du poids. "Les fibres et les protéines contenues dans l'avoine contribuent à prolonger la sensation de satiété et à ralentir la libération de glucose dans le sang. L'avoine est également une excellente source de vitamines et de minéraux, notamment de magnésium, de cuivre, de thiamine et de zinc."

"Connaître les différentes sortes d'avoine"

En magasin, on peut retrouver de l'avoine coupée à l’acier, l'avoine roulée, l'avoine rapide et l'avoine instantanée. "Il est important de connaître les différentes sortes d’avoine", selon la spécialiste.

Que sait-on sur les flocons d’avoine coupés à l’acier ? Également appelés flocons d'avoine irlandais, les grains d'avoine entiers sont coupés en deux ou trois morceaux à l'aide de disques d'acier. Ces flocons d'avoine les moins transformés contiennent la plus grande quantité de fibres. "Leur cuisson est plus longue." Pour l’avoine roulée à plat pour faciliter la cuisson, la plus grande partie du son est enlevée. Ainsi ils renferment un peu moins de fibres que les flocons d'avoine coupés à l'aide de disques d'acier.

"Quant à l’avoine dite rapide, c’est une variante des flocons d'avoine qui est roulée plus finement et coupée en petits morceaux, ce qui accélère encore la cuisson. Enfin, l’avoine instantanée. Ce sont les flocons d'avoine que l'on trouve dans les paquets à usage unique. Ils sont généralement aromatisés et peuvent être ajoutés à de l'eau chaude ou cuits au micro-ondes pendant quelques minutes. Bien que les flocons d'avoine instantanés cuisent plus rapidement, ils contiennent généralement plus de sucre ajouté et moins de fibres que les autres types de flocons d'avoine", a expliqué Romi Londre.