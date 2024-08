Petit-déjeuner : les enfants qui sautent ce repas sont moins heureux dans la vie

L'ESSENTIEL Selon une étude, les enfants et les adolescents prenant un petit-déjeuner tous les jours ont un score de satisfaction de vie le plus élevé que ceux qui sautent ce repas.

Dans les travaux, les jeunes les plus heureux vivaient au Portugal et ceux les moins satisfaits de leur vie habitaient en Roumanie.

Les résultats ont montré certaines incohérences entre les pays, qui peuvent être influencées par des cultures et des modes de vie différents et par des facteurs socio-économiques.

La fréquence de consommation du petit-déjeuner est-elle associée à la satisfaction de vie chez les enfants et les adolescents ? C’est la question que s’est posée une équipe internationale de chercheurs. Pour y répondre, ils ont réalisé une étude au cours de laquelle ils ont passé en revue des données d’une cohorte de 2017-2018 sur le comportement sanitaire des enfants et des adolescents. Au total, 155.451 jeunes scolarisés, âgés de 10 à 17 ans, dont 51,3 % de filles, de 42 pays différents ont été inclus dans les travaux.

Les enfants portugais qui prennent tous les jours le petit-déjeuner sont plus heureux

Pour évaluer la consommation du petit-déjeuner, une question spécifique a été posée aux jeunes volontaires : "À quelle fréquence prenez-vous généralement votre petit-déjeuner (plus qu'un verre de lait ou de jus de fruit) ?". Afin de mesurer la satisfaction de vie, une échelle d'évaluation subjective, s'étendant visuellement de 0 à 10, a été utilisée. "Sur cette échelle, le point le plus haut (10) dénote la meilleure qualité de vie concevable, tandis que le point le plus bas (0) représente la pire qualité de vie imaginable", ont précisé les auteurs.

Selon les résultats, parus dans la revue Nutrition Journal, le score de satisfaction de vie le plus élevé a été identifié chez les participants qui prenaient un petit-déjeuner quotidien, tandis que le score de satisfaction de vie le plus bas a été observé chez les enfants qui ne prenaient jamais de petit-déjeuner. Parmi les 42 pays étudiés, les jeunes qui mangeaient tous les matins au Portugal avaient les niveaux de satisfaction de vie les plus élevés. En revanche, les scores de satisfaction de vie les plus bas ont été trouvés chez les enfants et adolescents roumains qui sautaient toujours ce repas, ce qui indique que des facteurs socio-économiques potentiels influencent également les résultats. "Des précédentes recherches ont montré une humeur basse chez les adolescents qui n'avaient pas pris de petit-déjeuner et également des cas plus élevés d'anxiété, de stress et de dépression", a déclaré Lee Smith, auteur principal de l’étude.

Le petit-déjeuner peut donner "une structure et un ton positif au reste de la journée"

"Le mélange de vitamines et de minéraux, que nous obtenons de notre petit-déjeuner quotidien, et le fait de ne pas les consommer régulièrement peut entraîner une baisse de la satisfaction de vie au fil du temps. Manger un petit-déjeuner adéquat fournit l'énergie et les nutriments nécessaires à un fonctionnement cognitif optimal et améliore la concentration, la mémoire et la capacité d'apprentissage. Une routine régulière qui comprend le petit-déjeuner peut également apporter une structure et un ton positif au reste de la journée", ont ajouté les chercheurs.

Ainsi, ils estiment que, compte tenu des avantages potentiels pour la santé associés au petit-déjeuner pendant cette phase critique de l’âge, il est nécessaire de déployer des efforts mondiaux supplémentaires pour promouvoir une consommation accrue de petit-déjeuner chez les enfants et les adolescents.