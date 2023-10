Petit-déjeuner : 68 % des adolescentes n’en prennent pas tous les matins

L'ESSENTIEL En 6ème, seulement 1 % des collégiennes font l’impasse sur le petit-déjeuner, tandis qu’elles sont 15 % à le sauter en 3ème.

Les adolescentes ne mangent plus le matin, car elles préfèrent prioriser leur sommeil et leur préparation.

La préoccupation autour de leur image et les réveils trop matinaux freinent aussi la prise de ce repas, qui est rapide et non systématique en particulier en semaine.

Après le jeûne nocturne, le petit-déjeuner est la première recharge en énergie. Il permet de disposer des apports nutritionnels suffisants afin de mener à bien les activités de la journée et prévenir les manques quotidiens en énergie, protéines, lipides, glucides, vitamine A & D, calcium, magnésium, potassium, et en fibres. Pourtant, ce repas est le moins consommé par les jeunes. Selon une enquête, menée par Ipsos auprès de 451 collégiennes pour la Fondation Lactel, 68 % des adolescentes ne mangent pas tous les matins, ce qui est susceptible de générer des coups de fatigue mais aussi une baisse de concentration au cours de la journée. D’après les résultats, le désintérêt pour le petit-déjeuner s’accentue à mesure qu’elles grandissent. Au début du collège, soit en 6ème, seulement 1 % des jeunes filles font l’impasse sur ce repas, tandis qu’elles sont 15 % à le sauter en 3ème.

Manque de temps, absence d’appétit : pourquoi les collégiennes sautent-elles le petit-déjeuner ?

Le sondage montre que le matin, les adolescentes préfèrent dormir plus longtemps, mais aussi prendre du temps pour se préparer : habillage (82 %) et coiffure (73 %). La prise du petit-déjeuner est aussi freinée par le rapport compliqué des adolescentes à leur corps qui change, ainsi que par le regard des autres. Ainsi, 18 % d’entre elles déclarent être au régime ou avoir déjà suivi un régime. Les collégiennes signalent également leur impossibilité à manger le matin lorsque le réveil est trop matinal. Selon les résultats, l’absence d’appétit (67 %) et la fatigue (33 %) sont deux premières raisons évoquées pour expliquer cette situation.

Dans ces conditions, ce repas est rapide et non systématique, en particulier en semaine. "80 % des jeunes filles le prennent en moins de 10 minutes. Elles privilégient les éléments simples et rapides à manger, tels qu’un bol de céréales ou les viennoiseries. Le pain ainsi que le beurre et la confiture sont les aliments les moins prisés, de même que les boissons chaudes telles que le thé, le café ou le chocolat", peut-on lire dans l’enquête.

Petit-déjeuner : "amplifier le plaisir" pour redonner l’envie aux ados de manger le matin

Afin que ce repas soit remis au cœur de la routine des collégiennes, il faudrait faire du petit-déjeuner un moment de plaisir et prendre davantage de temps pour manger le matin. "Préserver un sommeil réparateur et prendre son petit-déjeuner en famille, sans écran parasite, font partie de l’hygiène primordiale pour amplifier le plaisir", a expliqué le Dr Arnaud Cocaul, médecin nutritionniste.

Il convient également que les parents insistent sur l’importance de prendre le petit-déjeuner et donnent l’exemple. "Nombre d’entre eux laissent l’enfant seul devant son bol, sans l’épauler dans la composition de son petit déjeuner. La nutrition est pourtant un sujet particulièrement sensible à l’adolescence, alors que le corps change, renvoyant à l’ado une image parfois éloignée du corps rêvé imposé par le prisme des réseaux sociaux. Face à cela, la famille joue un rôle structurant. Elle ne doit pas être source de stress et doit renforcer l’estime de soi", a ajouté le spécialiste.

Une sensibilisation et des conseils sur la composition de ce repas donnés au collège peuvent aussi changer les comportements alimentaires des jeunes filles. "Celles qui ont été sensibilisées sont plus nombreuses à avoir une alimentation saine (54 % contre 49 %) et à considérer que le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée (45 % contre 40 %)."