Petit-déjeuner : 7 céréales saines à consommer chaque matin

L'ESSENTIEL Selon une étude du Crédoc de mai 2021, 86 % des Français considèrent qu’il est important de commencer sa journée par un bon petit-déjeuner.

Environ 30 % des enfants et 20 % des adultes ne prennent pas de petit-déjeuner tous les matins.

Avis aux adeptes du petit-déjeuner et aussi aux autres qui manqueraient d’idées originales pour le premier repas de la journée : des céréales moins connues que celles présentes dans la plupart des produits industriels mériteraient de se retrouver dans nos bols.

Des céréales riches en protéines et en fer

C’est le cas du quinoa par exemple, une graine ancienne au goût de noisette, originaire des Andes, en Bolivie et au Pérou, que l’on croise habituellement davantage au déjeuner. Pourtant, au petit-déjeuner, en version sucrée (ou salée) elle est une alternative très intéressante au blé et à l’avoine. En effet, elle est l’une des rares plantes à être une source de protéine complète, indispensable pour bien se réveiller le matin et être en forme, puisqu'elle booste la dopamine.

"Avec 8 grammes de protéines par tasse, le quinoa est une véritable mine d'or nutritionnelle. Cette céréale est également sans gluten et constitue une bonne source de fer", indiquent les diététiciennes Beth Czerwony et Laura Jeffers dans Health Essentials.

Les deux expertes recommandent également d’essayer l’amarante : cette minuscule graine contient en effet tous les acides aminés essentiels, ce qui en fait une source végétale de choix de protéines complètes. Elle est également sans gluten ce qui évite d’être trop difficile à digérer dès le matin.

Parmi les autres céréales conseillées, la polenta faite de maïs biologique de préférence, est également une bonne source de vitamine C qui aide à lutter contre la fatigue, et de deux caroténoïdes antioxydants : la lutéine et la zéaxanthine. Le blé khorosan, commercialisé sous le nom de kamut, fait également partie de la liste pour sa richesse supérieure au blé moderne en protéines, sélénium, zinc et magnésium.

Le riz complet permet d'avoir de l'énergie dès le petit-déjeuner

A la cinquième place, figure le millet riche en fibres, en fer, en vitamines B, en manganèse, en phosphore et en magnésium, tout en étant exempt de gluten : "Dans la Rome antique, on l'utilisait pour faire du porridge", écrivent les diététiciennes, qui invitent à le tester au petit-déjeuner.

Manger du sarrasin au petit-déjeuner permet également de consommer les neuf acides aminés essentiels, dont la lysine et l'arginine. De plus, c'est une très bonne source de manganèse, et il contient également de grandes quantités de cuivre, de magnésium, de fibres et de phosphore.

Enfin, le riz brun ! En effet, c’est une source intéressante de manganèse, ainsi que de sélénium, de phosphore, de cuivre, de magnésium et de niacine. Cette vitamine du groupe B est connu pour aider le corps à convertir la nourriture en énergie, ce qui est tout ce qu'on attend d'un bon petit-déjeuner !