La bonne recette pour le coeur : un petit déjeuner consistant et un dîner frugal

L'ESSENTIEL Bacon, saucisses, aliments frits : à consommer plutôt le matin !

Ce mode d'alimentation préserve la santé cardiovasculaire

Les maladies cardiovasculaires restent la première cause de mortalité dans le monde

Les effets d'une nourriture grasse ou au contraire reposant sur davantage de végétaux sont connus comme facteurs d'aggravation ou d'amélioration de la santé cardiovasculaire. Mais une équipe de chercheurs de l'université de Harbin en Chine vient de publier un travail dans le Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism qui introduit une nouvelle notion: celle du moment de la journée où ces aliments sont consommés. Et le résultat de cette étude est un véritable plaidoyer pour le breakfast anglo-saxon !

Ses conclusions intègrent en effet le constat que le fait de manger des viandes grasses, bacon, saucisses ou autres aliments frits est, sur le plan de la santé cardiaque, meilleur au petit déjeuner qu'au dîner du soir. Celui-ci devant privilégier des plats à base de plantes pour réduire de 10% le risque de maladie cardiovasculaire.

Le moment des repas est important au même titre que la qualité des aliments

C'est à partir des données recueillies sur près de 28 000 adultes américains et concernant d'une part leur mode d'alimentation sur deux jours non consécutifs et le taux de maladies cardiaques observé dans ce panel que les chercheurs ont abouti à ces conclusions. "Le moment des repas ainsi que la qualité des aliments sont des facteurs importants à prendre en compte lorsque vous cherchez des moyens de réduire votre risque de maladie cardiaque", souligne Ying Li, l'auteur de l'étude. Et d'ajouter qu'il "est toujours recommandé de manger sainement, en particulier pour les personnes à haut risque de maladie cardiaque, mais nous avons constaté que la consommation de viande et de glucides raffinés au petit-déjeuner au lieu du dîner était associé à un risque plus faible".

Un petit-déjeuner consistant est important pour les diabétiques

Le quotidien britannique "Daily Mail" qui évoque lui aussi cette étude rappelle qu'en 2018, des chercheurs de l'université de Tel Aviv avaient établi qu'un petit-déjeuner copieux, un déjeuner "moyen" et un dîner léger étaient la bonne solution en matière d'organisation de son alimentation pour rester en bonne santé. Et que les avantages d'un petit-déjeuner "consistant" et d'un dîner frugal étaient réels surtout pour des personnes diabétiques et obèses. Des conclusions que vient confirmer l'étude des chercheurs de l'université de Harbin.

Ces derniers rappellent à la suite de leurs travaux que les maladies cardiovasculaires et les AVC restent la première cause de décès dans le monde avec près de 18 millions de victimes et que ce problème était en train de s'aggraver. Or, les repas constitués d'aliments à base de viande et de sucres ajoutés agissent négativement sur le taux de cholestérol et augmentent de ce fait le risque de développer une maladie cardiovasculaire.