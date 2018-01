Le risque de collision augmente sur les pistes françaises

La Commission américaine de sécurité des produits de consommation (CPSC) estime qu’aux Etats-Unis, plus de 140 000 personnes ont été traitées dans les hôpitaux, les cabinets médicaux et les salles d'urgence en 2015 pour des blessures liées au ski et au snowboard. En France, ce sont les collisions sur les domaines skiables qui inquiètent les médecins de montagne. Selon eux, elles seraient passées de 8% à 13% au cours des dix dernières années et pourraient entraîner des risques mortels. En 2016, deux personnes ont trouvé la mort à la suite d’une collision sur la piste bleue du Grand Massif à Flaine (Haute-Savoie) : l’une percutée de plein fouet par un snowboardeur et l’autre, victime d’une crise cardiaque après être entrée en collision.

Selon l’article publié dans le Journal de l'Académie américaine des chirurgiens orthopédiques, les snowboardeurs sont trois fois plus susceptibles de se blesser que les skieurs. En 1989, les blessures causées par le snowboard représentaient 4% de toutes les blessures liées aux sports d'hiver. En 1999, elles représentaient jusqu'à 56% de ces blessures. "Bien que certaines soient inévitables, beaucoup sont causées par le fait que les skieurs et les snowboardeurs dépassent leur zone de confort en vitesse ou en défis techniques. Il est essentiel de garder le contrôle et d'être prêt à ralentir ou à s’arrêter pour éviter d’entrer en collision avec une autre personne", avertit le Dr. Owens.

Quelques conseils pour limiter les risques

Les blessures les plus courantes sont celles de la colonne vertébrale, du bassin, de l'épaule, des poignets, des mains, des genoux, des pieds et des chevilles. Les skieurs sont plus susceptibles de se blesser aux membres inférieurs, particulièrement aux genoux, "en raison des forces de rotation sur le genou". Les snowboardeurs eux, ont plus de risques de se blesser aux membres supérieurs "en raison de chutes sur leurs mains".

Pour limiter les risques, préparez-vous pour la saison et hydratez bien votre corps. Assurez-vous que votre matériel est en parfait état et que vous savez l’utiliser. Vérifiez que les bords de vos skis ou de votre snowboard sont plats et tranchants pour une performance maximale et vérifiez que vous pouvez détacher vos bottes facilement de vos skis. Consultez régulièrement les prévisions météo et soyez prudents lorsque les pistes sont très fréquentées. Portez toujours un casque et enfin, suivez toujours les panneaux et les instructions. Ne vous aventurez pas hors piste.