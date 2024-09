Puberté précoce chez les filles : des produits chimiques seraient en cause

L'ESSENTIEL Les perturbateurs endocriniens peuvent déclencher la puberté précocement chez les filles.

La puberté précoce est liée à des risques plus élevés d'obésité, de diabète et de cancer du sein.

L'étude pointe du doigt le Musk ambrette, un musc synthétique.

Les cas de puberté précoce chez les filles ont tendance à être de plus en plus observé dans les cabinets des médecins. Ce phénomène inquiète, car cette apparition des signes de la puberté entre 8 et 10 ans est liée à un risque accru de problèmes psychosociaux, d'obésité, de diabète, de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein.

Une étude semble avoir trouvé un coupable : les produits chimiques, et plus précisément les perturbateurs endocriniens comme le Musk ambrette, un musc synthétique utilisé dans certains détergents, parfums et produits de soins personnels, ainsi qu’un groupe de médicaments appelés agonistes cholinergiques.

Les produits chimiques stimulent la production d’hormones chez les filles

Pour cette étude publiée dans la revue Endocrinology, l’équipe de recherche a examiné plus de 10.000 composés de produits pharmaceutiques, de produits chimiques environnementaux et de compléments alimentaires sous licence en les mettant en contact avec des cellules cérébrales humaines qui contrôlent l'axe reproducteur.

Ils ont aussi effectué une analyse de suivi en utilisant des neurones hypothalamiques humains et du poisson zèbre. Ces différentes expériences leurs ont permis de constater que le Musk ambrette stimulait le récepteur de l’hormone de libération des gonadotrophines (GnRHR) et le récepteur de la kisspeptine (KISS1R), tous deux impliqué dans la production d'hormones sexuelles ou encore la mise en place de la puberté.

Attention avec les perturbateurs endocriniens chez les enfants

Les autorités européennes ont déjà adopté des textes pour limiter l’utilisation du Musk ambrette en raison de sa toxicité potentielle. Néanmoins, les scientifiques appellent tout de même à la prudence.

"Cette étude suggère que, par mesure de précaution, il est important que les parents n’utilisent pour leurs enfants que des produits de soins personnels réglementés par le gouvernement fédéral", explique l'auteure de l'étude Dr Natalie Shaw de National Institutes of Health’s (NIH) National Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS) in Durham dans un communiqué.