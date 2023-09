Puberté précoce : la lumière bleue des smartphones en cause ?

L'ESSENTIEL Les premiers signes de la puberté apparaissaient beaucoup plus tôt chez les rats mâles exposés à la lumière bleue.

Ils présentaient également un développement réduit des spermatozoïdes et des tissus testiculaires endommagés.

La longueur et le poids de leurs testicules étaient aussi plus petits que ceux des rongeurs exposés au cycle lumineux normal.

Lors de la puberté, les organes sexuels des adolescents se transforment, plus précisément atteignent leur maturité progressivement, pour permettre la reproduction. Chez les filles, elle commence entre huit et quatorze ans, et chez les garçons entre neuf et quatorze ans, selon l’Assurance Maladie. On parle de puberté précoce lorsque les signes se manifestent très tôt. Ces derniers sont une accélération de la vitesse de croissance supérieure à 9 cm par an dans les deux sexes, un gonflement des seins, l’apparition de poils pubiens et parfois des règles avant huit ans chez les filles ainsi qu’un développement des testicules et des poils pubiens avant neuf ans chez les garçons.

Puberté : les premiers signes apparaissent plus tôt en cas d’exposition à la lumière bleue

Selon une étude, présentée lors de la 61e réunion annuelle de la Société européenne d'endocrinologie pédiatrique à La Haye, l'exposition à la lumière bleue provenant des écrans pourrait entraîner une puberté précoce. Pour parvenir à cette conclusion, des scientifiques de l’université Gazi (Turquie) ont mené des expériences sur 18 rats mâles âgés de 21 jours. Ces derniers ont été répartis en trois groupes. Les rongeurs ont été exposés soit à un cycle lumineux normal, soit à six heures ou 12 heures de lumière bleue.

Les résultats, publiés dans la revue Frontiers in Endocrinology, ont montré que les premiers signes de puberté étaient survenus plus tôt chez les rats exposés à la lumière bleue. Plus les animaux étaient exposés longtemps à la lumière bleue, plus leur puberté commençait tôt. Autre constat : ces rongeurs présentaient un développement réduit des spermatozoïdes et des tissus testiculaires endommagés. En outre, la longueur et le poids des testicules des souris exposées à la lumière bleue étaient plus petits que ceux des rongeurs exposés au cycle lumineux normal.

Puberté précoce et lumière bleue : "des effets similaires chez les rats femelles"

"Nos recherches concordent avec nos précédents travaux sur les rats femelles, qui ont également montré des effets similaires, fournissant ainsi une vision plus complète de la manière dont la lumière bleue peut influencer la puberté chez les rats mâles et femelles. (…) Je tiens à souligner qu'il s'agit d'une étude sur des rats et que les résultats directs ne peuvent pas être interprétés pour les humains. Cependant, nous fournissons une base expérimentale pour étudier plus en détail les conséquences du temps d'écran, toujours croissant dans la société moderne, sur la santé", a déclaré le Dr Aylin Kılınç Uğurlu, auteur principal de l’étude, dans un communiqué.