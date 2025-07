Ce que l'âge de vos premières règles révèle sur votre santé

L'ESSENTIEL L'âge auquel une femme a ses premières règles peut offrir des indices sur son risque à long terme de maladies.

Les règles précoces sont liées entre autres à un risque accru d'obésité, d'hypertension et de diabète.

Les règles tardives sont pour leur part associées à un risque plus élevé de troubles menstruels et de certaines affections cardiaques.

L’arrivée des premières règles est une étape importante pour les adolescentes. Mais cela ne marque pas uniquement leurs premiers pas vers le monde adulte, si on en croit une nouvelle étude brésilienne présentée lors du congrès annuel d’Endocrine Society organisé à San Francisco. L'âge auquel les premières menstruations surviennent donne également des indices sur les risques à long terme de maladies comme l'obésité, le diabète, les maladies cardiaques et les problèmes de santé reproductive.

Obésité, maladie cardiaque : les règles précoces et tardives liées à des troubles de santé

Pour évaluer l’impact de l’âge des premières règles sur la santé, les chercheurs ont repris les dossiers de 7.623 femmes âgées de 35 ans à 74 ans ayant participé à l'Étude longitudinale brésilienne sur la santé des adultes (ELSA-Brésil). Elles ont été réparties dans des groupes en fonction de l’âge où elles ont été réglées : précoce (moins de 10 ans), typique (10 à 15 ans) ou tardive (plus de 15 ans). Leur état de santé a été évalué par le biais d'entretiens, d'examens physiques, d'analyses de laboratoire et d'échographies.

L'analyse des données a révélé que l’âge auquel une jeune fille a ses premières règles offre des indices sur ses risques de santé futurs. Les femmes qui ont eu leurs premières règles avant 10 ans étaient plus susceptibles de développer de l'obésité, de l'hypertension artérielle, du diabète, des problèmes cardiaques et des problèmes de reproduction comme la pré-éclampsie plus tard.

Les participantes qui ont été réglées après leurs 15 ans présentaient un risque plus faible d’obésité par rapport aux autres. Par contre, elles avaient un risque plus élevé d’avoir un cycle menstruel irrégulier et de développer des maladies cardiaques.

L’âge des premières règles, un outil de prévention de plusieurs maladies

"Nos résultats suggèrent que connaître l'âge d'une femme lors de ses premières règles peut aider les médecins à identifier les personnes présentant un risque plus élevé de certaines maladies", indique l'auteure de l'étude, Flávia Rezende Tinano, de l'Université de São Paulo (Brésil), dans un communiqué.

"Ces informations pourraient orienter des actions de dépistage et de prévention plus personnalisées. Elles soulignent également l'importance d'une éducation sanitaire précoce pour les jeunes filles et les femmes, en particulier dans les pays en développement", ajoute la scientifique.