Premières règles : quel est l’impact de l’alimentation durant l’enfance ?

L'ESSENTIEL Une alimentation saine pendant l’enfance retarde l’arrivée des premières règles.

Or, des menstruations précoces augmentent le risque de diabète, de cancer du sein, d’obésité et de maladie cardiaque.

Cela pourrait être lié aux effets inflammatoires de l’alimentation.

Manger sain retarde les premières règles. Des chercheurs américains l’ont constaté dans une étude parue dans Human Reproduction. Ils ont observé que les filles ayant une alimentation saine pendant leur enfance étaient plus âgées au moment de leurs premières menstruations, en comparaison à celles qui avaient une alimentation déséquilibrée. L'âge est un facteur important pour cette étape de la puberté, car les règles précoces augmentent le risque de problèmes de santé plus tard dans la vie.

Comment évaluer l’impact de l’alimentation sur les premières règles ?

Cette recherche a été réalisée grâce à une vaste étude prospective, qui a rassemblé plus de 7.500 enfants, âgés de 9 à 14 ans entre 1996 et 2008. Au moment où les participants se sont inscrits, et plusieurs fois au cours du suivi, ils ont renseigné des informations sur leur alimentation. Puis, les filles ont déclaré leurs premières règles, et leur âge au moment de celles-ci. Les chercheurs ont évalué le régime alimentaire des filles par rapport à deux modèles alimentaires établis : l'indice alternatif d'alimentation saine (AHEI) et le modèle inflammatoire alimentaire empirique (EDIP).

L'AHEI attribue plus de points aux aliments sains, comme les légumes, les légumineuses et les céréales complètes, alors que les aliments moins sains tels que les viandes rouges et transformées, les graisses trans et le sel reçoivent moins de points. L'EDIP évalue les régimes alimentaires en fonction de leur potentiel inflammatoire pour l’organisme. "Les aliments qui sont liés à une plus grande inflammation comprennent la viande rouge et transformée, la viande provenant d’animaux, les céréales raffinées et les boissons énergétiques", précisent les auteurs.

Des règles plus précoces en cas d’alimentation déséquilibrée

L'analyse des questionnaires a montré que les 20 % de filles avec le score AHEI le plus élevé et qui donc avaient les régimes alimentaires les plus sains, étaient 8 % moins susceptibles d'avoir leurs premières règles dans le mois suivant en comparaison aux 20 % de filles qui avaient le score AHEI le plus bas. Les 20 % des participants ayant le score EDIP le plus élevé, ce qui signifiait qu'ils avaient l'alimentation la plus inflammatoire, étaient 15 % plus susceptibles d'avoir leurs premières menstruations le mois suivant par rapport aux 20 % qui avaient le score EDIP le plus bas. "Il est important de noter que ces résultats étaient indépendants de l'IMC et de la taille, démontrant l'importance d'une alimentation saine quelle que soit la taille du corps, souligne Holly Harris, professeure agrégée au Fred Hutchinson Cancer Center à Seattle et directrice de l’étude. Comme un âge plus précoce à la ménarche est associé à de multiples conséquences plus tard dans la vie, y compris un risque plus élevé de diabète, d'obésité, de maladies cardiovasculaires et de cancer du sein, cela peut être un moment important pour essayer de réduire le risque de ces maladies chroniques."

Comment expliquer le lien entre une alimentation saine et des premières menstruations plus tardives ?

Pour la scientifique et ses collègues, il est probable que les effets inflammatoires de l’alimentation sur l’organisme aient des conséquences sur l’âge des premières règles. Ces dernières surviennent, en moyenne, entre 10 et 15 ans. "Généralement, manger des fruits, des légumes, des céréales complètes, du poisson gras, des noix et des légumineuses, des acides gras polyinsaturés, tout en limitant la consommation de viandes rouges et transformées, de céréales raffinées, de boissons sucrées et de sel ajouté, profite à tout le monde, quel que soit son âge", rappelle Holly Harris.