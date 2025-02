Absence de règles : est-ce lié à votre perte de poids ?

L'ESSENTIEL La production de l’hormone de libération des gonadotrophines, qui déclenche l’ovulation, dépend des niveaux d'œstrogènes et de la quantité d'énergie disponible, deux facteurs étroitement liés au poids.

Lorsqu’une personne perd du poids de manière soudaine ou présente une insuffisance pondérale, son corps manque d’énergie et privilégie ainsi sa conservation, en arrêtant la reproduction.

L’arrêt de l’ovulation, et donc des règles, peut également se présenter en cas de surpoids, où le taux élevé de graisse corporelle peut accroître les niveaux d'œstrogènes.

Dans la vie d’une femme, il peut lui arriver de ne pas avoir ses règles. C’est par exemple le cas lors de la grossesse, de l’allaitement ou la ménopause. Toutefois, certaines femmes constatent une aménorrhée dite « secondaire » après une perte de poids, dont le maintien est essentiel pour la régularité des menstruations, selon Mia Schaumberg, professeure de physiologie à l’université de la Sunshine Coast (Australie), et Laura Pernoud, doctorante en santé des femmes dans le même établissement. Dans une publication de The Conversation, elles ont évoqué l’association entre le poids et les règles.

Hormones : les niveaux d'œstrogènes et la quantité d'énergie sont étroitement liés au poids

Dans un premier temps, les spécialistes sont revenus sur le rôle des hormones. "Le cycle menstruel, y compris les saignements et l'ovulation, est régulé par un équilibre entre les hormones, en particulier les œstrogènes. Les ovaires sont reliés au cerveau par un système de signalisation hormonale. Ce système agit comme une sorte de 'chaîne de commandement' des hormones contrôlant le cycle menstruel. Le cerveau produit une hormone clé, appelée hormone de libération des gonadotrophines, dans l'hypothalamus. Cette hormone stimule la libération d'autres hormones qui indiquent aux ovaires de produire des œstrogènes et de libérer un ovule mature (ovulation)." Cependant, la production de l’hormone de libération des gonadotrophines dépend des niveaux d'œstrogènes et de la quantité d'énergie dont dispose l'organisme, deux facteurs qui sont étroitement liés au poids corporel. Pour rappel, les œstrogènes sont principalement produits par les ovaires, mais les cellules adipeuses en produisent également. C'est pourquoi le poids, et plus particulièrement la graisse corporelle, peut avoir une incidence sur les menstruations.

Perte de poids, insuffisance pondérale : lorsque les réserves sont faibles, le corps arrête la reproduction

En cas d’une perte de poids soudaine ou d’une insuffisance pondérale, c’est-à-dire un manque d'énergie disponible pour assurer la reproduction, l’organisme donne la priorité à la conservation de l'énergie. Ainsi, il arrête tout ce qui n'est pas essentiel, comme la reproduction. Cela peut également se produire chez les personnes qui pratiquent un exercice physique intense. "Le stress met l'hypothalamus en mode survie. En conséquence, le corps réduit sa production d'hormones importantes pour l'ovulation, y compris les œstrogènes, et arrête les menstruations", ont expliqué les expertes.

Une aménorrhée secondaire peut également survenir en cas de surpoids. "Votre corps stocke l'énergie supplémentaire dans les cellules adipeuses, qui produisent des œstrogènes et d'autres hormones et peuvent provoquer une inflammation dans le corps. Par conséquent, si vous avez beaucoup de cellules graisseuses, votre corps produit un excès de ces hormones. Cela peut affecter le fonctionnement normal de la muqueuse utérine et perturber le système de rétroaction vers le cerveau et arrêter l'ovulation", ont-elles ajouté.

Autre cause d’absence de règles : le syndrome des ovaires polykystiques (SOPK). En raison de niveaux plus élevés de testostérone, les femmes concernées peuvent prendre du poids ou avoir du mal à en perdre, car elles présentent un déséquilibre hormonal. Dans ce cas, les variations de poids, qui peuvent arrêter l’ovulation, sont liées à des équilibres hormonaux.

Absence de règles : quand faut-il s’inquiéter ?

Si de légers changements dans la date ou la durée des règles et une aménorrhée secondaire ne sont pas toujours préoccupants, un manque chronique d’énergie peut le devenir s'il n'est pas pris au sérieux et en charge. "En cas d’une insuffisance pondérale, les niveaux d'œstrogènes sont particulièrement bas et peuvent entraîner des risques potentiellement graves pour la santé, notamment l'infertilité et la perte osseuse." Ainsi, en cas de modifications dans le flux, la régularité ou la douleur des menstruations, il convient d’en parler à un médecin.