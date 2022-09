A quel âge faut-il commencer à parler des menstruations ?

Aborder le sujet avant l'arrivée des règles est le meilleur moment. L'âge moyen de début des menstruations se situe vers les 12 ans, mais certaines filles sont menstruées dès l'âge de 9 ans. Il est donc préférable de commencer à aborder le sujet un peu avant, autour de 8 ans, pour qu'elle soit préparée. Un langage simple qui répond à ses questions suffit.

Comment aborder le sujet ?

Si vous êtes sa maman, vous pouvez profiter d'un moment où vous avez vous-même vos règles pour en parler, ou tout simplement en évoquant le sujet avec des mots simples et sans tabou. Éviter d'utiliser des métaphores imagées, et parlez directement des cycles menstruels et de la possibilité de devenir mère suite à des rapports sexuels.

Parlez-lui des symptômes qu'elle peut ressentir, comme par exemple la douleur ou la fatigue, et montrez-lui comment fonctionne une protection hygiénique, qu'il s'agisse d'une serviette ou d'un tampon (sans risque de déchirure de l'hymen chez la jeune fille vierge).

N'oubliez pas aussi de mentionner la potentielle irrégularité du cycle, surtout à son âge, qui doit l'inciter à anticiper et toujours veiller à avoir une protection avec elle.

Comment réagir le jour où elle a ses règles ?

Alors que, dans certaines sociétés, il existe des cérémonies lorsque la jeune fille a ses règles pour la première fois, vous pouvez tout à fait célébrer cela ensemble si vous le souhaitez, en lui offrant par exemple un cadeau avec une symbolique féminine (un vêtement, du maquillage ou du vernis à ongle par exemple).

Incitez-la aussi à vous parler de ce qu'elle ressent et n'hésitez pas à l'emmener consulter le médecin en cas de douleurs importantes.

En savoir plus : "Qu'est-ce qu'il m'arrive ?" de Susan Meredith.