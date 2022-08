Des douleurs menstruelles aussi intenses qu'un infarctus

Crampes dans le bas-ventre, sensation de fatigue, maux de tête, etc. Chaque mois, les femmes sont confrontées à ces désagréments dus aux règles. Cette douleur menstruelle, souvent sous-estimée, est maintenant reconnue : elle serait "presque aussi forte qu'une crise cardiaque", expliquait au magazine Quartz John Guillebaud, professeur de médecine reproductive à l'University College de Londres.

"Les femmes médecins se montrent parfois peu empathiques"

Les douleurs menstruelles, ou « dysménorrhées » en termes scientifiques, se caractérisent par des crampes ou des contractions dans le bas du ventre. Les femmes qui souffrent le plus ont des douleurs qui vont jusqu’au milieu du dos ou dans les cuisses. Cela commence en général avec les premiers saignements et dure deux à trois jours. Les femmes ressentent moins de douleurs pendant cette période grâce aux traitements antalgiques (contre la douleur) ou antispasmodiques (contre les contractions de l’utérus). Par contre, l'aspirine est à proscrire car elle augmente les saignements.

Le professeur John Guillebaud rappelle que les règles douloureuses sont encore trop minimisées dans la société et même parmi la communauté scientifique. "D'un côté, les hommes, parce qu'ils ne connaissent pas ces douleurs, sous-estiment leur intensité chez certaines patientes. Quant aux femmes médecins, elles se montrent parfois peu empathiques parce qu'elles n'en souffrent pas, ou alors, si elles en souffrent, parce qu'elles jugent que leurs patientes peuvent les surmonter", d’après lui.

"Les contractions de l'accouchement ne sont rien à côté"

Cependant, une douleur très intense associée aux menstruations peut être l’indicateur d’une véritable maladie, telle que l'endométriose. Ce trouble gynécologique survient à n’importe quel âge, lorsque les cellules endométriales quittent l'utérus et s’immiscent dans les ovaires, le péritoine ou d'autres endroits. Elles sont soumises au cycle hormonal, produisent des saignements en leur sein lors des menstruations, aboutissant à des poches remplies de sang.

"La douleur est atroce, les contractions de l’accouchement ne sont rien à côté !" Les premiers symptômes de Fabienne sont apparus à l'âge de 33 ans. "La souffrance augmente chaque jour, plus on perd de sang plus on souffre. Une fois, j’ai cru m’évanouir." Pour se débarrasser de la douleur, Fabienne a dû subir deux ans d'injections et prendre des médicaments jusqu'à la ménopause.

Selon l’Inserm, l'endométriose concernerait 10 % des femmes. Mais ce n'est pas la seule maladie à laquelle les femmes doivent faire face. Des règles douloureuses peuvent aussi être un signe de fibromes, de polypes ou d'infections. Si les douleurs sont trop intenses, il est important de consulter un médecin.