L'ESSENTIEL Les premières règles apparaissent avec la puberté, généralement entre 10 et 16 ans.

Le début d’un cycle menstruel est marqué par le 1er jour des règles et se termine le 1er jour des règles suivantes.

1 fille française sur 2 a déjà manqué l'école à cause de ses règles, selon une nouvelle étude menée par l'ONG Plan International France avec OpinionWay.

Sujet tabou

En France, plus de la moitié des filles (55 %) considèrent par ailleurs que les règles restent un sujet tabou à l'école : plus d'un tiers ont honte de les avoir (35 %).



"Les stéréotypes et les préjugés liés aux menstruations renforcent considérablement les discriminations de genre : 35 % des adolescentes sondées avouent qu'elles ou une de leurs proches ont déjà subi des moqueries et des humiliations en milieu scolaire", détaille également l’ONG. "La méconnaissance sur le sujet demeure considérable : la moitié des filles interrogées (49 %) estiment que des personnes considèrent encore les règles comme « sales »", déplorent les militants.

Arrêt total de la scolarité

Dans les pays en développement, les filles manquent en moyenne 5 jours d'école tous les mois à cause de leurs menstruations. En Inde par exemple, plus du trois quart des jeunes femmes ne peuvent pas se rendre en classe quand elles ont leurs règles. En Ouganda, en Indonésie ou au Bangladesh, la puberté marque même souvent l'arrêt total de la scolarité.

"Cette déscolarisation brutale menace considérablement les droits des filles, via les mariages d'enfants, les grossesses précoces, le travail domestique et l'exploitation", alerte Plan International France.