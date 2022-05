69% des Françaises ont des relations sexuelles pendant leurs règles

L'ESSENTIEL Le cycle menstruel est l'ensemble des phénomènes physiologiques, survenant le plus souvent de façon périodique, qui préparent l'organisme de la femme à une éventuelle fécondation.

La manifestation la plus visible de ces modifications est la menstruation.

Selon une nouvelle étude OnePoll pour INTIMINA, une grande majorité de femmes sont disposées à avoir des rapports sexuels pendant leurs règles, ce qui reste pourtant un tabou dans de nombreux couples.

"Pas de honte"

Plus précisément, le sondage, mené auprès de 2000 femmes adultes et sexuellement actives, révèle que 69% des Françaises ont déclaré être susceptibles d'avoir des relations sexuelles pendant leurs règles, et que 88% pensent par ailleurs "qu'il n'y a pas de honte" à le faire.

Les résultats ont en outre montré que 66% des interrogées sont au courant qu'il existe une coupe menstruelle qui peut être portée pendant les rapports sexuels. Beaucoup ont aussi déclaré avoir remarqué que faire l'amour pendant pendant les menstruations avait de multiples avantages comme :

- des orgasmes plus forts (62%) qui peuvent agir comme un analgésique naturel sur des crampes menstruelles (69%).

- la réduction de la durée du cycle menstruel (61%).

- l'augmentation de la libido (40%), en raison de la croissance des œstrogènes et des faibles niveaux de progestérone.

Créer un environnement sain et sûr

77% des femmes ont aussi confié qu'il était important pour elles de créer un environnement sain et sûr lorsqu'elles ont des relations sexuelles pendant leurs règles, comme par exemple avoir des rapports sous la douche ou dans le bain (77%), s'en tenir à une seule position (71%) ou encore utiliser des préservatifs (74%).