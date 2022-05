Règles douloureuses : l’Espagne envisage d’instaurer un congé menstruel

L'ESSENTIEL Plusieurs organisations s'inquiètent d'une possible "stigmatisation" des femmes.

En France, 68 % des femmes sont en faveur d’un congé menstruel.

Japon, Corée du Sud, Indonésie, Zambie… Dans ces pays, les femmes peuvent bénéficier de jours de congés en cas de règles douloureuses. Pour l’heure, aucun état européen n’a instauré les congés menstruels. Mais cela pourrait bientôt changer. Selon le quotidien El Pais, l’Espagne pourrait devenir le premier pays en Europe à autoriser des jours de repos aux salariées souffrant de menstruations douloureuses. D’après le journal, un projet de loi sur la question est actuellement préparé par le gouvernement.

Un congé menstruel valable un an

Mardi prochain, le ministère de l'Égalité espagnol prévoit de présenter une loi sur l'avortement. Cette dernière comprend un volet garantissant le droit à la santé menstruelle, où est mentionnée la possibilité d'obtenir trois jours de congé maximum en cas de règles douloureuses et invalidantes. Sur présentation d’un justificatif médical, les employées pourront bénéficier de deux jours supplémentaires. D'après l'avant-projet de loi, ce congé menstruel de trois jours serait valable un an et renouvelable chaque année.

"Pas de léger inconfort"

"Il est important de préciser ce que sont des règles douloureuses : nous ne parlons pas d'un léger inconfort, mais de symptômes graves comme de la diarrhée, des maux de tête sévères et de la fièvre", a expliqué, journal El Periodico, Angela Rodriguez, secrétaire d’État espagnole à l’Égalité.