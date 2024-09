Capacités physiques des jeunes : vapotage et tabagisme ont les mêmes effets néfastes

L'ESSENTIEL Les jeunes qui vapotent obtiennent de moins bons résultats que les non-vapoteurs dans les tests conçus pour mesurer leur capacité à faire de l'exercice.

Leurs performances étaient par ailleurs similaires à celles des jeunes fumeurs.

Les fumeurs et les vapoteurs étaient plus essoufflés, souffraient de fatigue intense aux jambes et avaient des niveaux plus élevés de lactate dans leur sang que les non-fumeurs.

Les E-cigarettes comptent de nombreux adeptes chez les jeunes. Si plusieurs recherches suggèrent que le vapotage est un moyen utile pour réduire ou arrêter de fumer, les effets d’un usage à long terme sur le corps posent question.

D'ailleurs une nouvelle étude, présentée au congrès de la Société respiratoire européenne (ERS) à Vienne, montre que les cigarettes électroniques ne seraient pas inoffensives. Une équipe de Manchester Metropolitan University révèlent que les jeunes qui vapotent, ont de moins bonnes performances physiques que les non-utilisateurs. Elles sont même proches de celles des fumeurs.

Les jeunes vapoteurs ont des capacités pulmonaires similaires aux fumeurs

Pour évaluer les effets du vapotage sur les capacités physiques, les chercheurs ont réuni 60 personnes dans la vingtaine, qui avaient toutes une fonction pulmonaire normale. Vingt participants vapotaient depuis au moins deux ans, 20 fumaient du tabac depuis au moins deux ans tandis que les 20 restants étaient non-fumeurs et non-vapoteurs.

Il a été demandé à chaque volontaire de faire du vélo statique. "C'est l'épreuve parfaite pour tester la capacité physique et la façon dont une personne fait face à l'exercice, en regardant les réponses de son cœur, de ses poumons et de ses muscles à des niveaux de plus en plus difficiles jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maximum", expliquent les auteurs dans un communiqué.

Des examens sanguins et une échographie ont également été effectués pour vérifier le bon fonctionnement des artères.

Les tests ont montré que les jeunes vapoteurs avaient une "capacité d'exercice maximale" inférieure (186 watts) à celle du groupe qui ne vapotait pas ou ne fumait pas (226 watts). En revanche, ils avaient des résultats similaires aux fumeurs (182 watts). Leurs capacités pulmonaires étaient aussi impactées. Au plus fort de l’effort physique, les adeptes des e-cigarettes ou du tabac étaient moins capables de consommer de l'oxygène (2,7 litres par minute et 2,6 litres par minute) que les autres (3 litres par minute).

Autres constats aussi bien chez les vapoteurs que les fumeurs : ils avaient des vaisseaux sanguins qui fonctionnaient moins bien. Ils étaient plus essoufflés, souffraient de fatigue intense aux jambes et avaient des niveaux plus élevés de lactate dans leur sang, un signe de fatigue musculaire. Ces troubles étaient observés avant même leur niveau d'exercice maximum.

Vapotage et santé : la prudence est de mise

"Dans cette étude, nous avons examiné un groupe de jeunes sans aucun signe apparent de lésions pulmonaires. Parmi les personnes qui vapotaient ou fumaient depuis au moins deux ans, nous avons constaté des différences importantes dans la façon dont elles faisaient face à l'exercice. Les fumeurs et les vapoteurs avaient une respiration excessive mesurable lorsqu'ils utilisaient les vélos d'exercice. Ils ont trouvé plus difficile de respirer, leurs muscles sont devenus plus fatigués et ils étaient moins en forme dans l'ensemble. À cet égard, nos recherches ont indiqué que le vapotage n'est pas meilleur que le tabagisme", estime le responsable de l'étude, le Dr Azmy Faisal.

Si les scientifiques ne parviennent pas encore à déterminer si les associations trouvées dans cette étude sont causales ou le résultat d'autres différences systématiques entre les groupes, ils estiment qu’il est important que les vapoteurs soient conscients que "l'utilisation de ces produits pourrait les rendre moins en forme et moins capables de faire de l'exercice". Pour eux, il est préférable d’agir pour éviter que les enfants et les jeunes vapotent.