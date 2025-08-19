Anxiété, dépression... Le contact avec la nature peut-elle soigner l’esprit ?

L'ESSENTIEL Une étude pilote montre qu’un programme auto-guidé en pleine nature peut réduire la dépression et l’anxiété.

Les participants ont gagné en bien-être, en pleine conscience et en connexion à l’environnement.

Les chercheurs appellent maintenant à un essai plus large pour confirmer ces résultats prometteurs.

Et si une simple balade au grand air pouvait améliorer la santé mentale ? C’est du moins ce que suggère une étude pilote de l’Université d’Exeter au Royaume-Uni, publiée dans la revue Behavioral Sciences. Le programme "Roots and Shoots", basé sur l’exploration de la nature pendant quatre semaines, a permis à des adultes de réduire leurs symptômes de dépression et d’anxiété tout en renforçant leur bien-être.

L'anxiété, un défi de santé publique

La dépression et l’anxiété touchent des millions de personnes dans le monde et coûtent chaque année quelque 136 milliards d’euros au Royaume-Uni. Or, les services de santé mentale sont saturés et beaucoup de patients n’accèdent pas aux soins. Face à ce constat, des solutions simples et accessibles, comme les interventions basées sur la nature, suscitent un intérêt croissant.

Le Dr Matt Owens, cofondateur du groupe de recherche ROWAN, explique dans un communiqué : "Nous savons que passer plus de temps dans la nature peut être bénéfique pour le bien-être, mais nous vivons de plus en plus à l’intérieur, entre urbanisation et écrans. Nous avons donc conçu un outil d’auto-assistance mêlant psychologie clinique et recherche sur la nature."

L’étude a impliqué 47 adultes répartis en deux groupes : l’un a suivi immédiatement le guide Roots and Shoots, l’autre a été placé sur liste d’attente. Résultat : 82 % des participants actifs ont constaté une amélioration notable de leur bien-être, et 59 % ont atteint des changements cliniquement significatifs. Certains sont même passés de niveaux cliniques de dépression à un état normal.

Des bénéfices multiples

Au-delà de l’amélioration de l’humeur, les participants ont développé une plus grande connexion à la nature, davantage de pleine conscience et une réduction du stress. "Les ressources d’auto-assistance fondées sur la nature en sont encore à leurs débuts, souligne la psychologue clinicienne Hannah Bunce. Mais elles offrent une option prometteuse pour aider les personnes à gérer elles-mêmes leurs difficultés, tout en renforçant leur lien avec l’environnement."

Si 94 % des participants recommanderaient le programme à un proche, les chercheurs rappellent qu’il s’agit d’une étude pilote. "Les résultats sont très encourageants, mais il nous faut désormais financer un essai de plus grande ampleur", conclut le Dr Owens.