Santé cardiaque : 5 activités pour renforcer votre cœur

L'ESSENTIEL L'exercice physique aide à avoir un cœur en bonne santé.

Certaines activités du quotidien, telles que monter les escaliers ou faire le ménage, sont également bonnes pour le cœur.

Elles permettent de fluidifier le sang, de réduire les besoins du cœur en oxygène pendant l'effort physique et de diminuer la fréquence cardiaque.

Le sport fait souvent partie des bonnes résolutions de rentrée ou de début d’année. Une activité physique régulière contribue à améliorer la santé globale et permet de conserver un cœur sain. La Fédération française de cardiologie explique que l’activité physique présente de multiples bénéfices pour le cœur : meilleure fluidité du sang (diminuant le risque de la formation de caillots dans les artères), réduction des besoins en oxygène du cœur pendant l’activité physique et même diminution de la fréquence cardiaque au repos ainsi qu'à l’effort. L’institut national pour le cœur, les poumons et le sang (NHBLI), un organisme américain de santé, propose quelques idées d’exercices simples à réaliser pour améliorer la santé cardiaque.

La corde à sauter pour un cœur en meilleure santé

Selon le NHLBI, sauter à la corde pendant 15 minutes est considéré comme un entraînement d'intensité modérée. Une étude parue dans Research Journal of Pharmacy and Technology l'a confirmé. Selon les résultats, les participants qui sautaient à la corde deux fois par jour, à différentes intensités, pendant douze semaines, ont amélioré leur VO2 max. Cette donnée correspond à la dépense énergétique maximale durant l'effort. "Ce score plus élevé indique une amélioration des niveaux de forme physique et de santé, en particulier de la santé cardiaque et pulmonaire", précisent les auteurs des travaux.

Pour votre cœur, privilégiez les escaliers à l’ascenseur

Parmi les exercices courants et simples, le NHLBI conseille aussi le fait de monter des escaliers pendant 15 minutes. C’est d’ailleurs un outil de test pour la santé cardiaque. Selon une étude de la société européenne de cardiologie, parvenir à monter quatre étages en moins d’une minute signifie que l’on a un cœur en pleine santé.

Les bienfaits du yoga pour votre coeur

Il existe différents types de yoga, certains sont plus physiques que d’autres. Le power yoga et le yoga vinyasa sont les plus intenses. Ils aident à renforcer les muscles et améliorent également la respiration. "On ressent un regain d’énergie, le stress décroît, on dessine ses muscles et on améliore sa souplesse, on retrouve un sommeil de qualité et on développe ses capacités cardio-respiratoires", explique la fondation pour la recherche cardiovasculaire. Selon elle, les effets bénéfiques du yoga sont liés à l’augmentation de l’activité parasympathique et à la diminution de l’activation du système nerveux sympathique.

Le ménage pour préserver son cœur

Pas besoin de s’inscrire à la salle de sports, certaines tâches quotidiennes peuvent booster votre santé cardiaque. La NHLBI estime que nettoyer les fenêtres, le sol ou une voiture pendant 45 à 60 minutes correspond à un exercice physique.

Le jardinage est une activité physique bonne pour le cœur

Passer la tondeuse, arracher des mauvaises herbes, planter des graines, ramasser les feuilles du jardin, toutes ces activités permettent de se dépenser et contribuent à rester en bonne santé. Selon l'organisme américain, le jardinage fait partie des activités d’intensité modérée, bonnes pour la santé cardiaque.

En cas de reprise, quelle que soit l'activité choisie, il est important de commencer en douceur. "Commencez à vous entraîner lentement et augmentez progressivement l’intensité, préconise le NHLBI. En voulant y aller trop fort dès le début, il y a un risque de blessure."