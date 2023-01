Sport : peut-on vraiment réduire la graisse sur une zone précise du corps ?

L'ESSENTIEL La quantité de calories dont un adulte a besoin chaque jour se situe entre 2.400 et 2.600 calories pour un homme et 1.800 à 2.200 calories pour une femme.

En respectant ces quantités, le poids reste stable.

Fesses, cuisses, ventre… Lorsque l’on perd du poids, on voudrait choisir où ! C’est pourtant difficile et ce, même en faisant des exercices physiques ciblés. Mais pourquoi ? Pourquoidocteur, grâce au travail de The Conversation, vous donne les clefs pour comprendre.

Faire de l’activité physique qui cible les zones où l’on veut perdre de la graisse

Tout d’abord, pour maigrir, il faut que l’organisme dépense plus de calories qu'il n’en consomme, soit en ingérant moins de calories que nécessaire, soit en faisant plus d’activité physique. Mais la façon dont la graisse est stockée par le corps ne dépend pas tellement de notre volonté mais plutôt de nos hormones. Chez les hommes, en général, la graisse est davantage stockée sur le ventre tandis que pour les femmes, c’est plus autour des hanches et des fesses…. C’est donc très difficile de contrôler la zone du corps où la graisse est stockée.

Certains chercheurs estiment néanmoins qu’il serait possible de cibler l’endroit où une personne veut perdre de la graisse. En effet, selon une étude publiée en 2021 dans la revue International Journal of Environmental Research and Public Health, faire des abdominaux permettrait de réduire la graisse abdominale. Ainsi, d’après leurs résultats, les personnes qui en ont fait pendant douze semaines avaient moins de graisse abdominale comparativement à ceux qui avaient fait d’autres types d’exercices qui musclaient l’ensemble du corps.

Une autre étude publiée en 2006 - et menée sur des jeunes hommes actifs - montre que les graisses sont davantage brûlées quand elles sont à proximité de muscles entraînés. Ainsi, certains chercheurs estiment donc qu’il est possible de réduire la graisse corporelle dans certaines zones du corps en ciblant les muscles à proximité.

Faire du sport permet de perdre de la graisse

À l’inverse, certains travaux réfutent cette hypothèse, en estimant que l’entraînement de groupes musculaires spécifiques brûleraient moins de graisse - et donc de calories - qu’une activité physique qui solliciteraient l’ensemble du corps. En conséquence, les individus qui les ciblent perdraient moins de poids. Pire, une méta-analyse publiée en 2022 montre que l'entraînement musculaire localisé ne réduit pas plus la graisse sur la zone ciblée que les autres types d’exercice. Autrement dit, cibler une zone n’aurait aucun impact.

Pour l’instant, il n’y a donc pas de consensus scientifique sur la perte de graisse ciblée…. Reste que pour perdre du poids, faire du sport régulièrement est très important. L’Organisation Mondiale de la Santé recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine. L’idéal est d'alterner entre des séances dites “cardio”, qui permettent de brûler des calories, et des activités de renforcement musculaire, qui augmentent la masse musculaire. Et plus le corps est musclé, plus il dépense de calories au repos.