La natation est très efficace contre le mal de dos

L'ESSENTIEL Neuf Français sur dix ont déjà souffert du mal de dos, selon un sondage d'OpinionWay pour Vexim.

Parmi les personnes touchées, 38 % déclarent avoir souffert du dos plus de 10 fois au cours des cinq dernières années.

Selon une nouvelle étude, faire de la natation peut être remarquablement efficace contre un mal de dos récurrent.

"L'exercice aquatique est fréquemment proposé aux patients souffrant de lombalgie chronique*, mais les avantages à long terme de cette thérapie n’étaient jusqu’ici pas clairement établis", expliquent les chercheurs en introduction.

Une heure de nage deux fois par semaine

Pour pallier ce manque de données, ils ont constitué une cohorte de 113 personnes souffrant de maux de dos persistants. Certaines ont, pendant trois mois, fait de la natation, tandis que d’autres ont bénéficié d’une stimulation nerveuse électrique transcutanée et d’une thérapie thermique par rayons infrarouges. "Les deux interventions ont été réalisées pendant 60 minutes deux fois par semaine", précisent les scientifiques.

Des résultats visibles un an après

Après récolte et analyse des données, ils ont constaté qu’à la fin de l’expérience, la natation avait davantage amélioré le sommeil, l’état mental et la qualité de vie globale des personnes souffrant du dos que l’autre thérapie. Nager a aussi permis aux patients de moins souffrir, et ce jusqu’à un an après la mise en place de la cure aquatique.

"Ces résultats devraient inciter les cliniciens à recommander aux patients souffrant de lombalgie chronique des exercices actifs plutôt que de s'appuyer sur une relaxation passive", concluent les chercheurs.

*terme scientifique qui désigne le mal de dos.