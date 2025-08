Marcher vite 15 minutes par jour pourrait vous sauver la vie

L'ESSENTIEL Marcher rapidement 15 minutes par jour réduirait le risque de mortalité de près de 20 %, selon une étude américaine.

Ce bénéfice est observé même chez les personnes fragiles ou atteintes de maladies chroniques.

L’intensité de l’effort compte plus que sa durée, selon les chercheurs.

Et si quelques pas par jour à un rythme soutenu suffisaient à améliorer notre espérance de vie ? C’est ce que suggère une nouvelle étude menée aux Etats-Unis et publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine : elle montre qu’à peine 15 minutes de marche rapide quotidiennes pourraient réduire le risque de mortalité de près de 20 %.

Un bénéfice marqué, même chez les plus fragiles

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont suivi près de 80.000 adultes âgés de 40 à 79 ans pendant 20 ans. Avec une particularité : la majorité étaient des Américains noirs à faibles revenus, issus de 12 États du sud des États-Unis – une population trop souvent oubliée par la recherche scientifique. Il est apparu que les participants qui marchaient à bon pas au moins 15 minutes par jour avaient des taux de décès nettement inférieurs, y compris chez ceux atteints de maladies chroniques comme le diabète ou l’hypertension artérielle.

"La marche rapide, même sur de courtes durées, était liée à une réduction de 20 % de la mortalité totale", résument les chercheurs dans un communiqué. À l'inverse, marcher lentement pendant plus de trois heures par jour ne faisait baisser le risque de décès que de 4 %. Autrement dit : l’intensité compte plus que la durée.

Le bénéfice le plus important observé concernait les maladies cardiovasculaires, première cause de décès aux États-Unis, et deuxième en France. En effet, la marche rapide stimule le rythme cardiaque, améliore l’oxygénation, régule la tension artérielle, aide à contrôler le poids et réduit l’inflammation chronique de l’organisme. Autant de facteurs qui préservent le système cardiovasculaire et prolongent la vie.

Une activité qui peut se pratiquer partout

Pas besoin, donc, d’abonnement à une salle de sport ou d’équipement coûteux : la marche rapide peut se pratiquer partout, sans frais. Monter les escaliers, marcher jusqu’à l’arrêt de bus ou faire le tour du quartier peuvent suffire. Pour les responsables de santé publique, c’est une piste accessible pour réduire les inégalités de santé.

Certes, les données d’activité ont été recueillies une seule fois, et les chercheurs ne peuvent pas encore affirmer un lien de cause à effet. Mais le message reste fort : "Pour des millions d’Américains, en particulier ceux les plus touchés par les maladies chroniques, 15 minutes de marche rapide par jour pourraient littéralement sauver des vies."