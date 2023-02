À 40 ans, cette petite durée d'exercice quotidien diminue les risques d'hospitalisation

L'ESSENTIEL Une activité de cardio de 20 minutes par jour a un effet protecteur contre les hospitalisations.

Les personnes de plus de 40 ans qui font régulièrement de l'exercice sont moins susceptibles d'être hospitalisés pour divers problèmes de santé dans les années à venir.

La liste comprenait des maladies courantes comme la pneumonie, les accidents vasculaires cérébraux, les complications du diabète et les infections urinaires graves.

Un corps plus mince, une meilleure forme et un cœur plus sain ne sont pas les seuls avantages apportés par l’exercice physique. Se dépenser pourrait également contribuer à vous éviter d'être hospitalisé d’après une nouvelle étude publiée dans JAMA Network Open.

L'exercice physique diminue le risque d'hospitalisation en cas de maladie

D’après les chercheurs, l’effort à fournir est à la portée de tous : 20 minutes d'exercice ajoutées à la routine quotidienne pourraient réduire le risque des hospitalisations de 4 à 23 % sur sept ans.

Pour arriver à ce résultat, les chercheurs ont examiné la relation entre les niveaux d'activité et les chances d'être hospitalisé dans les années à venir de 82.000 personnes âgées de 42 à 78 ans. Leur activité physique a été suivie pendant une semaine grâce à des moniteurs qu’ils portaient au poignet.

Après environ sept ans, plus de 48.000 participants à l'étude ont été hospitalisés pour diverses raisons. Les chercheurs ont découvert que pour certains problèmes de santé, les personnes qui étaient plus actives physiquement présentaient des risques plus faibles.

Ainsi l’exercice physique diminuait le risque d’être hospitalisé en cas de maladie de la vésicule biliaire, d’infection urinaire, de caillots sanguins, d’accident vasculaire cérébral, de complications liées au diabète, de pneumonie, d’anémie ferriprive (carence en fer), de polypes du côlon et de maladie diverticulaire (formation de petites "poches" dans la paroi du côlon).

Cela allait d'une baisse de 4 % du risque d'hospitalisation pour des polypes du côlon à une baisse de 23 % du risque d'être hospitalisé pour cause de diabète.

Tous les exercices de cardio sont bénéfiques pour la santé

"Des études montrent que l'activité physique peut améliorer la fonction immunitaire, la santé pulmonaire et cardiaque, la sensibilité à l'insuline et réduire l'inflammation", a déclaré la chercheure principale Eleanor Watts de l'Institut national du cancer des États-Unis à Rockville, dans le Maryland. "L'activité physique peut également réduire la graisse corporelle, l'hypertension artérielle et le cholestérol".

Et si les exercices d’intensité modérée à vigoureuse sont recommandés, nul besoin de se mettre à la course à pied, au vélo en côte ou d'enchaîner les longueurs de piscines pour améliorer sa santé ! Tous les exercices qui font battre le cœur et qui font transpirer comme de la marche rapide, du vélo sur terrain plat ou encore du jardinage, sont recommandés.

"Presque toute activité physique est préférable à l'inactivité”, résume le Dr Chip Lavie, directeur médical de la réadaptation et de la prévention cardiaques au John Ochsner Heart and Vascular Institute de la Nouvelle-Orléans.

Et même si vous avez été sédentaire pendant des années, il n'est jamais trop tard pour vous remettre en mouvement indiquent les chercheurs.