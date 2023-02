Graisse du foie : la bonne quantité d’exercice pour l’éliminer

L'ESSENTIEL La stéatose est une accumulation de graisses dans des cellules qui, normalement, n’en contiennent pas ou peu, comme le foie par exemple.

Une stéatose hépatique est diagnostiquée lorsque le taux de graisse représente plus de 5 % du foie.

Environ 220.000 Français seraient atteints d’une maladie du foie avancée avec stéatose, inflammation et fibrose pré-cirrhotique ou cirrhose.

Pour rester en bonne santé, les professionnels et les institutions de la santé recommandent de faire au moins 150 min d’activité physique par semaine. Si vous suivez cette consigne, votre foie vous remerciera. Une étude de l’université d'État de Pennsylvanie (Penn State College of Medicine) montre que l’exercice réduit les graisses présentes dans l’organe.

Maladie du foie gras : l’exercice physique lutte contre la NAFLD

Les chercheurs américains ont voulu examiner le lien entre l'entraînement physique et une amélioration de la graisse hépatique. Ils ont pour cela passé en revue 14 études sur le sujet. Cela représente 551 patients de stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD pour "Non Alcoholic Fatty Liver Disease"). L’équipe a évalué les données de tous les travaux, y compris l'âge, le sexe, l'indice de masse corporelle, le poids, l'adhésion au programme d'exercice et le taux de graisse dans le foie mesuré par IRM.

Indépendamment de la perte de poids, l’étude a révélé que l’activité physique était 3 fois et demie plus susceptible d'induire une réduction supérieure ou égale à 30 % de la graisse hépatique par rapport aux soins standards.

"Nos résultats peuvent donner aux médecins la confiance nécessaire pour prescrire l'exercice comme traitement de la stéatose hépatique non alcoolique", indique le Pr Jonathan Stine, auteur principal de l’étude publiée dans la revue scientifique American Journal of Gastroenterology.

Quelle est la bonne dose d’exercice pour réduire la graisse dans le foie ?

Lors d’une seconde analyse, les scientifiques ont cherché à déterminer était la "dose" optimale d'exercice pour obtenir la baisse du taux de graisse du foie la plus significative. La réponse est 150 minutes d’exercice modéré hebdomadaire, par exemple de la marche rapide.

39 % des patients à qui on avait prescrit ce programme sportif affichaient une réduction de la graisse hépatique, contre seulement 26 % de ceux auxquels on avait demandé de faire des quantités d’activité physique moindres.

Selon le Pr Stine, lorsque les 150 min d’exercice modéré étaient effectués, les diminutions de graisse dans le foie mesurées par IRM présentaient des taux similaires à ceux rapportés par les médicaments qui bloquent la production de graisse.

L’expert explique dans son communiqué : "Avoir une quantité cible d'activité physique à viser sera utile pour les professionnels de la santé pour développer des approches personnalisées, car ils aident les patients à modifier leur mode de vie et à devenir plus actifs physiquement." Il ajoute ensuite : "Les médecins qui conseillent les patients atteints de NAFLD devraient recommander cette quantité d'activité modérée (150 min, NDLR) à leurs patients. La marche rapide ou le vélo pendant 1/2 heure par jour cinq fois par semaine n'est qu'un exemple de programme qui répondrait à ces critères."

Une information qui fait réfléchir quand on sait que dans 20 % des cas, les stéatoses hépatiques non alcooliques génèrent une inflammation hépatique qui peut être à l'origine de cirrhose et de cancer du foie.