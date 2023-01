Maladie du foie gras : cette boisson réduit les risques des diabétiques

L'ESSENTIEL Selon l’EFSA, un adulte peut consommer sans risque jusqu'à 200 mg (environ 3 mg par kilogramme de poids corporel) de caféine par jour.

Une tasse de café filtre (200 ml), un expresso (60 ml) et une tasse de thé noir (220 ml) contiennent respectivement 90 mg, 80 mg et 50 mg de caféine.

La maladie du foie gras se caractérise par une accumulation de graisse dans le foie provoquant une inflammation. Sans prise en charge, elle peut causer une fibrose hépatique ou une cirrhose.

La caféine et les polyphénols, présents dans le café, aideraient à protéger le foie. Selon les chercheurs de l’université de Coimbra, consommer cette boisson pourrait réduire la sévérité de la stéatose hépatique non-alcoolique (aussi appelée maladie du foie gras) chez les personnes à risque comme les diabétiques de type 2 en surpoids.

Maladie du foie gras : la caféine protégerait les personnes à risque

Les scientifiques ont interrogé 156 participants à la limite de l’obésité sur leur consommation de café. 98 d’entre eux souffraient de diabète de type 2, personnes ayant un risque élevé de développer une stéatose hépatique non alcoolique. Des échantillons d’urine ont été analysés également pour mesurer le taux de caféine et des composants présents. Cela permet, selon les chercheurs, d’avoir une idée plus sûre du nombre de tasses bues par la personne.

Les données montrent que les volontaires ayant une consommation de café plus élevée avaient des foies en meilleure santé. Ceux présentant un taux important de caféine étaient moins susceptibles d'avoir une fibrose hépatique. Des niveaux plus élevés de composants du café -comme les polyphénols- étaient significativement associés à des scores réduits d'indice de stéatose hépatique. Les patients souffrant de diabète de type 2 et de surpoids qui boivent régulièrement un "caoua" avaient des formes moins sévères de la maladie du foie gras par rapport à ceux qui n’en prennent pas.

Le café protégerait le foie du stress oxydatif

Les scientifiques indiquent dans leurs travaux, publiés dans Nutrients, que la consommation de caféine est associée à une diminution de la fibrose hépatique dans la stéatose hépatique non alcoolique et d'autres affections chroniques touchant le foie. Les composants du café, y compris les polyphénols, réduisent le stress oxydatif de l’organe, diminuant ainsi le risque de fibrose et améliorant l'homéostasie du glucose aussi bien chez les individus en bonne santé qu’en surpoids. "Tous ces facteurs peuvent également atténuer la sévérité du diabète de type 2", ajoutent l’équipe.

L'auteur principal de l'étude, le Pr John Griffith Jones, a précisé : "En raison des changements dans l'alimentation et le mode de vie moderne, il y a une augmentation des taux d'obésité et de l'incidence du diabète de type 2 ou encore de la maladie du foie gras, qui peuvent finalement évoluer vers des conditions plus graves et irréversibles, pesant sur les systèmes de santé. Notre recherche est la première à observer que des quantités cumulatives plus élevées de métabolites de caféine et de non-caféine dans l'urine sont associées à une gravité réduite de la stéatose hépatique non alcoolique chez les diabétiques en surpoids."