Comment les fast-foods mettent en péril votre foie ?

L'ESSENTIEL Selon le SNFGE, environ 220.000 adultes en France seraient atteints d’une maladie du foie avancée avec stéatose, inflammation et fibrose pré-cirrhotique ou cirrhose.

90 % des personnes obèses et diabétiques de type 2 ont une stéatose hépatique.

Actuellement, la seule façon de traiter la stéatose hépatique consiste à améliorer son hygiène de vie via une alimentation équilibrée, la perte de poids et la lutte contre la sédentarité.

Pour beaucoup, la restauration rapide fait partie des petits plaisirs de la vie. Pourtant, nous le savons cette alimentation riche en graisses et en glucides est mauvaise pour la santé. Une nouvelle étude, parue dans Clinical Gastroenterology and Hepatology, prouve qu'elle est particulièrement néfaste pour le foie.

"Si les gens mangent un repas par jour dans un fast-food, ils peuvent penser qu'ils ne se font pas de mal", a expliqué le Dr Ani Kardashian, hématologue au Keck Medicine de l’université de la Californie du Sud et auteure principale des travaux. "Cependant, si ce repas équivaut à au moins un cinquième de leurs calories quotidiennes, ils mettent leur foie en danger."

La graisse des fast-foods s’accumule dans le foie

La scientifique et ses collègues ont analysé les données les plus récentes de l’enquête nutritionnelle annuelle des USA, menée en 2017-2018, afin de déterminer l'impact de la consommation de fast-foods (plats, y compris la pizza provenant de la restauration rapide) sur la stéatose hépatique non alcoolique. Environ 4.000 adultes ont été interrogés et suivis. 52 % de ces personnes ont reconnu être des adeptes des hamburgers et des aliments frits. Pour 29 % d’entre elles, un cinquième ou plus des calories quotidiennes provenaient de la restauration rapide.

Les chercheurs ont découvert que les individus obèses ou diabétiques qui ont 20 % ou plus de leurs calories quotidiennes issues de la restauration rapide, présentent des niveaux de graisse dans le foie très élevés par rapport à ceux qui consomment peu de fast-foods. Il s’agit d’un facteur de risque de stéatose hépatique non alcoolique.

De plus, la population générale présente aussi des hausses modérées de la graisse du foie lorsqu'un cinquième ou plus de son alimentation est constituée de restauration rapide. Ce qui est aussi problématique.

"Les foies sains contiennent une petite quantité de graisse, généralement moins de 5 %, et même une augmentation modérée de la graisse peut entraîner une stéatose hépatique non alcoolique", a indiqué la Dr Ani Kardashian. "La forte progression de la graisse hépatique chez les obèses ou diabétiques est particulièrement frappante, et probablement due au fait que ces conditions entraînent une plus grande susceptibilité à l'accumulation de graisses dans le foie."

Maladie du foie gras : promouvoir une alimentation équilibrée

Des recherches antérieures avaient déjà mis en lumière un lien entre la restauration rapide, l'obésité et le diabète. Toutefois, l'hématologue assure présenter l'une des premières études démontrant l'impact négatif du fast-food sur le foie.

Et cette hausse des risques de développer une stéatose hépatique non alcoolique est inquiétante. La pathologie, surnommée la maladie du foie gras, peut en effet entraîner une cirrhose ou des lésions à l’organe. Elles sont susceptibles de provoquer un cancer du foie ou une insuffisance hépatique.

"Nos résultats sont particulièrement alarmants car la consommation de fast-foods a augmenté au cours des 50 dernières années, quel que soit le statut socio-économique", a ajouté la Dr Kardashian. "Nous avons également constaté une augmentation substantielle des repas dans la restauration rapide pendant la pandémie de COVID-19, ce qui est probablement lié au déclin des restaurants à service complet et à la hausse des taux d'insécurité alimentaire. Nous craignons que le nombre de personnes atteintes de stéatose hépatique ait encore augmenté depuis le moment de l'enquête", a-t-elle prévenu. Elle espère que ses travaux conduiront les professionnels de la santé à apporter une attention particulière aux conseils nutritionnels donnés aux patients, en particulier en surpoids ou diabétiques qui ont un risque accru de développer une stéatose hépatique.