Le tai-chi, nouveau remède contre l'arthrose du genou ?

L'arthrose du genou est une maladie chronique qui touche près d’un adulte sur trois de 65 à 75 ans, selon l’Assurance maladie, avec pour conséquence des douleurs chroniques et une perte de mobilité. Alors que les traitements conventionnels ne suffisent pas toujours à limiter les symptômes, une équipe de l'Université de Melbourne, en Australie, a testé une méthode douce mais ambitieuse : le tai-chi en ligne.

Une meilleure fonction articulaire

Un essai clinique rigoureux, publié dans JAMA Internal Medicine, a inclus 178 adultes souffrant d'arthrose chronique du genou. Répartis en deux groupes, les participants ont suivi soit un programme de tai-chi préenregistré de 12 semaines, soit une simple formation à distance sur les bienfaits de l'exercice physique. Les résultats ont été sans appel : les pratiquants de tai-chi ont observé une réduction significative de la douleur et une meilleure fonction articulaire, avec 72 % d’amélioration contre 52 % dans le groupe témoin.

Le programme, baptisé "My Joint Tai Chi", a été conçu avec des experts et des patients. Il se compose de 12 vidéos hebdomadaires de 40 minutes combinant échauffement, séquence de tai-chi de style Yang adaptée, et retour au calme. Pensé pour les personnes sans expérience préalable, le cours progresse lentement, ce qui permet à chacun de suivre à son rythme.

Des bénéfices au-delà de la douleur

L'un des points forts de l'initiative est sa flexibilité, selon un communiqué. "Pouvoir mettre sur pause, revenir en arrière ou répéter les mouvements à tout moment nous a aidés à progresser sans stress", témoigne une participante. Et les bénéfices ne se limitent pas à la douleur : meilleure qualité de vie et meilleur bien-être psychologique, plus de confiance dans les mouvements – et aucune complication grave n’a été rapportée.

Cette découverte ouvre la voie à une alternative accessible, gratuite et sans effets secondaires pour des millions de personnes souffrant d’arthrose ou de douleur du genou. Plus qu’un simple loisir, le tai-chi numérique, qui a déjà fait ses preuves pour prévenir l’hypertension ou encore le déclin cognitif, pourrait bien devenir un outil thérapeutique à part entière.