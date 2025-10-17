Quel est le meilleur exercice contre l’arthrose du genou ?

L'ESSENTIEL L’exercice aérobique est le plus bénéfique contre l’arthrose du genou.

Il soulage la douleur et améliore la mobilité à court, moyen et long terme.

Les autres exercices (yoga, renforcement musculaire...) restent utiles, mais ne doivent pas remplacer cette approche de base.

L’arthrose, une affection qui touche près de 30 % des personnes de plus de 45 ans, se manifeste par une usure progressive du cartilage, ce qui gêne les mouvements et provoque douleurs et inflammations. Le genou est l’une des articulations les plus souvent atteintes. Si l’exercice physique est d’ores et déjà reconnu comme traitement de première intention, les recommandations restent floues quant au type d’activité à privilégier.

Mais une vaste étude publiée dans le célèbre British Medical Journal (BMJ) vient de trancher : pour les personnes souffrant d’arthrose du genou, les activités d’endurance comme la marche, le vélo ou encore la natation seraient les plus efficaces pour réduire les symptômes et améliorer la qualité de vie.

Des bénéfices sans risque pour les patients

Pour arriver à ce constat, les chercheurs ont analysé 217 essais randomisés menés entre 1990 et 2024, impliquant plus de 15.000 participants. Les exercices à l’étude incluaient l’activité physique dite aérobie (d’endurance), le renforcement musculaire, les exercices de souplesse, les pratiques comme le yoga ou le tai-chi, la neuromotricité et des programmes mixant toutes ces activités. Verdict : l’exercice aérobique comme la natation ou le vélo, qui n’impliquent aucun choc sur les articulations (pas comme la course à pied), "présente la plus forte probabilité de soulager la douleur et la fonction et la marche chez les patients souffrant d'arthrose", affirment les auteurs dans un communiqué. Ses effets sont constatés à court, moyen et long terme, avec un niveau de preuve qualifié de modéré.

Priorité à l’endurance, mais pas seulement

Bonne nouvelle : aucun type d’exercice ne génère plus d’effets indésirables qu’un groupe témoin, confirmant que ce sont des activités physiques "sûres" pour la santé. Les auteurs recommandent donc de proposer l’exercice aérobique comme "intervention de première intention dans la prise en charge de l’arthrose du genou".

Les autres formes d’exercice physique ne sont toutefois pas à exclure : le yoga et le tai-chi montrent une "nette amélioration de la fonction" à court terme, tout comme la neuromotricité sur la performance de marche. Les exercices de renforcement musculaire ou mixtes offrent aussi des bénéfices fonctionnels à moyen terme. Mais aucune de ces méthodes ne surpasse les activités d’endurance pour conserver la mobilité et limiter la douleur.