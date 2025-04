Arthrose du genou : le yoga peut soulager les douleurs

L'ESSENTIEL L'arthrose du genou entraîne des douleurs articulaires.

Pour les réduire, le yoga serait aussi efficace que le renforcement musculaire.

Il agit sur la douleur, la qualité de vie et le bien-être psychologique.

Chien tête en bas, salutation au soleil, asana… le yoga consiste à alterner différentes postures. Il permet de s’assouplir, de se détendre, et même parfois de méditer. Selon une nouvelle étude parue dans JAMA, la discipline serait aussi bénéfique pour les personnes atteintes d’arthrose du genou.

Arthrose du genou : le yoga peut-il être aussi efficace que le renforcement musculaire ?

"L'arthrose du genou, ou gonarthrose, est une usure et une destruction du cartilage articulaire du genou, suivie d'une atteinte des différentes structures de l'articulation, indique l'Assurance Maladie. C'est une maladie chronique souvent gênante au quotidien." En préambule de leurs travaux, les scientifiques, de l’université de Tasmanie en Australie, rappellent que l’exercice physique est considéré comme un traitement de première intention en cas de douleurs articulaires et de perte de fonction liées à l’arthrose. Mais ils ont voulu comprendre quelle était la technique la plus efficace entre le yoga et les exercices de renforcement musculaire. Si le premier permet de réduire le stress, d’améliorer la souplesse et la gestion de la douleur, grâce aux postures et aux exercices de respiration, la musculation permet de renforcer les muscles qui entourent le genou et d’améliorer le fonctionnement de l’articulation.

Des exercices de yoga ou de renforcement musculaire pour soulager les douleurs de l’arthrose du genou

Pour mieux comprendre les effets de ces deux types d'exercice physique, ils ont recruté 117 participants. "Tous les patients sélectionnés ont rapporté des niveaux de douleur au genou de 40 % ou plus sur une échelle visuelle analogique de 100 mm, un outil utilisé pour mesurer les expériences subjectives telles que la douleur, où une valeur plus élevée correspond à une douleur plus intense", précisent les auteurs. Les participants ont été répartis en deux groupes : l’un a pratiqué le yoga, l’autre des exercices de musculation. Au total, l’étude a duré 24 semaines : pendant les 12 premières, deux séances étaient supervisées et une était réalisée en autonomie, puis pendant les 12 semaines restantes, les trois séances hebdomadaires étaient réalisées à domicile, en autonomie.

Arthrose du genou : le yoga est aussi efficace que le renforcement musculaire

Les chercheurs ont constaté que les deux groupes avaient des scores de douleur plus faibles à l’issue des 24 semaines, mais qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de réduction de la douleur au genou entre le groupe du yoga et celui du renforcement musculaire. "L'intégration du yoga à la pratique clinique, en tant qu'approche alternative ou complémentaire, pourrait offrir des bénéfices significatifs aux personnes atteintes d'arthrose du genou, notamment une amélioration notable de la douleur, de la qualité de vie et de la dépression", concluent les auteurs.