Le yoga est-il vraiment un secret de longévité ?

Il pourrait agir au niveau cellulaire en ralentissant le vieillissement. Une étude a montré une augmentation de 43 % de l’activité de la télomérase – une enzyme qui retarde le vieillissement cellulaire – chez les pratiquants de yoga.

Le yoga protège également la santé mentale, en préservant la masse cérébrale, en particulier dans l’hippocampe, une région clé pour la mémoire.

La pratique du yoga peut-elle réellement allonger notre espérance de vie ? Daisy Taylor, une centenaire britannique de 105 ans, en est persuadée. Dans une récente interview donnée à la BBC, repérée par The Conversation, elle a confié que sa santé physique et mentale exceptionnelle repose sur le yoga, combiné à son optimisme et à une aptitude à apprécier les petites choses de la vie.

Une pratique aux multiples bienfaits

Daisy Taylor n’est pas seule dans son témoignage. De nombreuses études soutiennent les effets positifs du yoga sur la santé, notamment en vieillissant. Les bienfaits incluent une réduction de l’hypertension artérielle, des niveaux de lipides sanguins et de l’obésité, mais également une réduction du stress, de l’anxiété et de la dépression.

Au-delà des études scientifiques, les figures emblématiques du yoga illustrent ces bienfaits. B.K.S Iyengar, grand maître du yoga moderne, a vécu jusqu'à 95 ans, malgré une santé très fragile dans sa jeunesse. Son mentor, Tirumalai Krishnamacharya, a atteint l’âge de 100 ans, et Krishna Pattabhi Jois, pionnier de l’Ashtanga, a vécu jusqu’à 93 ans.

Un allié contre le vieillissement

Des recherches récentes suggèrent que le yoga pourrait agir au niveau cellulaire en ralentissant le vieillissement. Une étude a montré une augmentation de 43 % de l’activité de la télomérase – une enzyme qui retarde le vieillissement cellulaire – chez les pratiquants de yoga. En outre, certains adeptes expérimentés parviennent à réduire leur métabolisme de manière similaire aux animaux en hibernation, une stratégie liée à une plus grande longévité.

Le yoga protège également la santé mentale, en préservant la masse cérébrale, en particulier dans l’hippocampe, une région clé pour la mémoire. Les cerveaux des yogis de 40-50 ans montrent souvent une structure équivalente à ceux de personnes 20 ans plus jeunes. La méditation, une composante essentielle du yoga, contribue à cet effet protecteur.

Cela dit, malgré les nombreuses preuves de ses bienfaits, rien n’indique directement que le yoga augmente l’espérance de vie. Une étude réalisée aux États-Unis a révélé une mortalité inférieure chez les pratiquants de yoga, mais cet effet disparaît une fois l’âge des participants pris en compte.