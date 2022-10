Arthrose du genou : chaque kilo en trop augmente vos risques d'avoir une prothèse

L'ESSENTIEL L'arthrose du genou est plus fréquente chez les femmes que chez les hommes selon l’Assurance maladie.

L'arthrose du genou est rare chez les moins de 40 ans.

10 millions de personnes souffrent d'arthrose en France, selon l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Dans le détail, selon le site de l’Assurance maladie, cette maladie concernerait 3 % de la population de moins de 45 ans, 65 % après 65 ans et 80 % au-delà de 80 ans.

Perdre du poids pour ralentir l’évolution de l’arthrose du genou

L’arthrose peut être définie comme la destruction du cartilage - qui permet aux os de glisser l’un sur l’autre - d’une ou plusieurs articulations. Quand cette maladie touche le genou, ce sont les extrémités osseuses de l'articulation, recouvertes de cartilage, qui sont touchées.

L’arthrose se manifeste par de vives douleurs qui peuvent en faire une maladie invalidante sur le long terme, car il n’existe actuellement aucun traitement curatif. Les solutions proposées aux patients visent surtout à soulager la douleur par la prise de médicaments, par des infiltrations de corticoïdes dans l'articulation ou encore par le port d'une prothèse du genou.

Pour ralentir l’évolution de cette pathologie, les médecins recommandent généralement aux patients de suivre des mesures hygiéno-diététiques, dont l’une des plus importantes est la perte de poids. Et c’est justement ce que vient de confirmer une nouvelle étude, présentée lors du dernier congrès international de l’obésité à Melbourne, en Australie.

Les kilos en trop augmentent le risque de 25 à 35 % d’être opéré du genou

Selon les chercheurs, chez les patients qui souffrent d’arthrose du genou, une prise de poids de 5 kilos augmente le risque d’arthroplastie - une intervention chirurgicale pour améliorer la mobilité du genou - de 35 % chez les femmes et de 25 % chez les hommes. Ils ont aussi observé que les patients qui avaient grossi souffraient de douleurs et de raideurs plus importantes.

Pour parvenir à ce résultat, les scientifiques ont analysé les données médicales de plus de 250.000 patients atteints d’arthrose du genou. Parmi eux, certains avaient maigri. Ainsi, les chercheurs ont également observé que ceux qui avaient maigri d’un équivalent de 10 % ou plus du poids corporel avaient un meilleur confort articulaire et moins de risque de subir une chirurgie.

Mieux manger et faire du sport pour limiter les symptômes des rhumatismes

“L'arthrose était plus susceptible de se développer avec la prise de poids et de progresser plus rapidement, a confirmé le Dr Anita Wluka, principale auteure de l'étude. C'est particulièrement inquiétant. Les remplacements de genou sont coûteux et une personne sur cinq n'est pas satisfaite des résultats et reste dans la douleur après la chirurgie. Celles qui restent dans la douleur sont plus susceptibles de nécessiter une deuxième chirurgie, qui est plus coûteuse et moins susceptible de contrôler leur douleur."

Les chercheurs recommandent donc aux personnes qui souffrent d'arthrose d’avoir une alimentation équilibrée et de faire au moins trois séances de sport par semaine. Des recommandations qui valent aussi pour l’ensemble de la population. En effet, l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine pour être en bonne santé.