Arthrose du genou : ces trois soins sont plus efficaces contre la douleur que les médicaments

L'ESSENTIEL L'arthrose du genou est une affection souvent invalidante qui touche des millions de personnes, principalement âgées. Elle provoque des douleurs et raideurs au niveau de l'articulation du genou.

Les genouillères, l'hydrothérapie et l'exercice physique sont les traitements non-médicamenteux les plus efficaces contre la maladie, selon l'étude.

En plus de soulager les douleurs, ces 3 solutions évitent notamment les effets nocifs des médicaments.

Près d’un tiers des personnes de 65 à 75 ans souffrent d’arthrose du genou aussi appelée gonarthrose. Aucun traitement ne permet d’en guérir, il est toutefois possible de ralentir sa progression et de diminuer les douleurs par le biais de plusieurs traitements.

Si on pense de prime abord aux médicaments, une étude publiée dans la revue PLOS, met en évidence que les appareils orthopédiques comme les genouillères, l’hydrothérapie et l’exercice physique sont plus efficaces pour soulager les douleurs.

Gonarthrose : 139 essais passés au crible

Pour évaluer les meilleures thérapies face à l'arthrose du genou, les chercheurs ont repris 139 essais cliniques. Ce qui représente près de 10.000 patients et 12 traitements non-médicamenteux étudiés. Parmi les soins testés, on peut citer l'électrostimulation, le laser, les orthèses, les semelles orthopédiques, les bandes de kinésiologie, la thérapie par l'eau ou encore l'exercice.

L’analyse de l’ensemble des données recueillies montre que le port d’une genouillère est l’une des solutions les plus efficaces contre l'arthrose du genou. Elle réduit la douleur, améliore la fonction et limite les raideurs. L'hydrothérapie (exercices ou traitements pratiqués en eau chaude) s'est avérée également efficace, notamment pour soulager la douleur. De plus, les douleurs de l'arthrose conduisent souvent les patients à éviter les exercices physiques, mais c’est une erreur. Les travaux confirment qu’avoir une activité physique régulière aide à réduire les souffrances et améliore la fonction physique.

"La thérapie au laser haute intensité et la thérapie par ondes de choc ont montré certains bénéfices, tandis que les ultrasons ont systématiquement obtenu les résultats les plus faibles en termes d'efficacité", précisent les auteurs.

Genouillère, hydrothérapie et exercice physique : pas de risque nocif

Après avoir compilé leurs résultats, les chercheurs qui travaillent tous au First People’s Hospital of Neijiang (Chine), plébiscitent les avantages des genouillères, de l’hydrothérapie et de l’exercice physique contre la maladie. Ils expliquent que ces 3 méthodes sont "les traitements non-médicamenteux les plus efficaces contre l’arthrose du genou". L’équipe souligne notamment qu’ils "réduisent la douleur et améliorent la mobilité sans les risques gastro-intestinaux ou cardiovasculaires liés aux analgésiques courants".

Ainsi, les auteurs des travaux invitent les patients et les médecins à privilégier ces options pour soigner cette pathologie touchant le genou.