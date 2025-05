Arthrose du genou : le yoga efficace en thérapie complémentaire

L'ESSENTIEL Le yoga et les exercices de renforcement musculaire ont réduit la douleur au genou des patients souffrant d'arthrose, sans différence statistiquement significative majeure.

Le yoga montrait de modestes améliorations, notamment concernant la douleur genou, la qualité de vie et la dépression.

Les chercheurs concluent que l'intégration du yoga en tant que thérapie complémentaire de l'arthrose du genou peut être intéressante.

Lorsque nos articulations sont douloureuses, nous avons bien envie de rester au lit ou dans le canapé. Mais, cela est totalement contre productif. En effet, l’ensemble des professionnels de santé s’accordent pour dire que l’exercice physique est le premier traitement de l’arthrose, permettant notamment de réduire la douleur et de retrouver une aisance dans les mouvements. Le tout est... de choisir une activité adaptée.

Le yoga et les exercices de renforcement musculaire font partie des activités conseillés. Toutefois, des chercheurs de l’université de Tasmanie ont voulu déterminer laquelle des deux était la plus efficace contre les douleurs. Conclusion : pas vraiment de gagnant, mais le yoga peut être recommandé aux patients sans crainte, selon la revue JAMA, le 8 avril 2025.

Arthrose du genou et douleur : le yoga aussi efficace que le renforcement musculaire

Pour répondre à leur question, les scientifiques ont réuni 117 personnes souffrant d’arthrose du genou. La moitié d’entre elles ont intégré un programme de yoga tandis que les autres se voyaient proposer des exercices de renforcement musculaire.

Les participants avaient deux cours en groupe dirigés par des professionnels et une séance à domicile par semaine pendant 12 semaines. Durant les 12 suivantes, ils devaient réaliser 3 séances hebdomadaires chez eux seuls. Des tests évaluant leur niveau de douleur, leur raideur, leur vitesse de marche, leur capacité et leur qualité de vie ont été réalisés tout au long de l’expérience. Les symptômes dépressifs étaient aussi relevés.

Résultat : le yoga et les exercices de renforcement ont tous les deux réduit la douleur au genou des patients au cours de 12 semaines, sans différence significative entre eux. En revanche, après 5,5 mois de séances, les personnes du groupe yoga présentaient des améliorations un peu plus importantes concernant la douleur, la raideur, le temps de marche, la dépression, le bien-être global et la qualité de vie.

Arthrose du genou : le yoga peut être proposé en thérapie complémentaire

La comparaison entre les deux activités physiques ne révèle pas un vainqueur écrasant. Toutefois, les chercheurs notent que les différentes améliorations observées avec le yoga au terme des 24 semaines, notamment sur la qualité de vie, la dépression ou encore la raideur, sont intéressantes.

"Ces résultats suggèrent que l'intégration du yoga comme exercice alternatif ou complémentaire en pratique clinique pourrait aider à gérer de l'arthrose du genou", concluent les auteurs dans leur article.