Arthrose du genou : les radios modifient la perception de la maladie et le choix du traitement

L'ESSENTIEL L’utilisation des radiographies pour diagnostiquer l'arthrose du genou a un impact causal sur les croyances des patients.

Dans le détail, les personnes ayant fait une radiographie et vu les résultats estiment que la chirurgie est nécessaire pour traiter une arthrose du genou.

Celles-ci pensent aussi que l'exercice et l'activité physique pouvaient être plus nocifs pour leur articulation et avaient plus peur de bouger.

Bien que les radiographies ne soient pas recommandées pour le diagnostic systématique de l'arthrose, les médecins et les patients y ont souvent recours ou s'attendent à en avoir. Dans une nouvelle étude, publiée dans la revue Plos Medicine, des chercheurs de l’université de Melbourne (Australie) ont voulu déterminer si l'utilisation des radiographies pour diagnostiquer l'arthrose du genou influence les croyances d'une personne sur la prise en charge de l'arthrose, par rapport à un diagnostic clinique (se basant sur les symptômes et les antécédents médicaux) sans imagerie.

Un diagnostic clinique ou radiographique chez 617 adultes

Pour mener à bien les recherches, l’équipe a recruté, entre le 23 et le 28 mai 2024, 617 personnes de plus de 45 ans à travers l'Australie et ayant ou non une douleur chronique au genou. "On a présenté aux participants un scénario hypothétique où leur genou était douloureux depuis six mois et ils avaient pris rendez-vous avec un médecin généraliste." Les participants ont été répartis aléatoirement dans l'un des 3 groupes où ils ont regardé une vidéo de deux minutes du médecin généraliste leur fournissant soit une explication clinique de l'arthrose du genou sans imagerie, soit une explication radiographique mais sans montrer les images, soit une explication radiographique mais avec les images. Après avoir visionné la vidéo, les volontaires ont répondu à un questionnaire sur leurs convictions concernant la prise en charge de l'arthrose.

Arthrose du genou : la radiographie peut inquiéter davantage les patients et les rendre plus ouverts à la chirurgie

Les résultats ont montré que, par rapport aux volontaires ayant reçu une explication clinique, les personnes ayant reçu un diagnostic radiographique et vu leurs radiographies avaient une perception du besoin d'une arthroplastie du genou 36 % plus élevée. Elles pensaient également que l'exercice et l'activité physique pouvaient être plus nocifs pour leur articulation, étaient plus préoccupées par une aggravation de leur état et avaient plus peur de bouger. "Un diagnostic et une explication de l'arthrose du genou basés sur les radiographies pourraient avoir des effets indésirables sur les croyances des patients concernant sa prise en charge", ont souligné les auteurs.