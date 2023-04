Arthrose du genou : évitez de prendre du poids !

L'ESSENTIEL L'arthrose du genou touche 30% des personnes de plus de 65 ans.

Elle est provoquée par la détérioration du cartilage et entraîne des douleurs et une perte de mobilité.

Eviter de prendre du poids est le premier des traitements contre cette maladie invalidante.

L'arthrose du genou est une maladie qui touche 30% des personnes âgées de plus de 65 ans. Cette maladie est très invalidante puisque l'essentiel du poids du corps repose sur les genoux. Concrètement, l'arthrose du genou est provoquée par une détérioration du cartilage de l'articulation. Un seul ou les deux genoux peuvent être touchés. Lorsque le cartilage se détériore avec l'âge ou à la suite d'un traumatisme, cela entraîne de fortes douleurs et une perte de mobilité.

La prise de poids aggrave les symptômes

Menée par des chercheurs de l'Université de Californie du Sud, une nouvelle étude a permis d'observer l'évolution de l'arthrose du genou sur une durée de quatre ans. Les résultats révèlent que l'obésité et même un léger surpoids peuvent avoir des conséquences directes sur l'arthrose du genou. Les participants ayant pris plus de 5% de poids présentent un risque d'aggravation de l'arthrose augmenté de 29%. À l'inverse, la perte de poids permet de diminuer les douleurs liées à cette maladie. La prise de poids et l'obésité sont donc corrélées à une augmentation des douleurs.

Douleur chronique et perte de mobilité

Les personnes atteintes d'arthrose du genou peuvent souffrir de douleurs chroniques, qui se manifestent notamment lors de la marche ou lors de la station debout. Les genoux peuvent également être enflés à la suite de l'inflammation synoviale qui accompagne l'arthrose. Les personnes atteintes d'arthrose du genou peuvent également ressentir une raideur articulaire, qui rend les mouvements difficiles. Le manque de mobilité qui découle de cette maladie peut aussi isoler les personnes atteintes socialement, en les empêchant de participer à des activités qu'elles appréciaient auparavant.

La perte de poids est le traitement le plus efficace

Il existe plusieurs traitements pour soulager la douleur liée à l'arthrose du genou, tels que les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou la viscosupplémentation, qui consiste en l'injection d'acide hyaluronique dans l'articulation. Toutefois, la perte de poids est considérée comme l'un des traitements les plus efficaces pour soulager la douleur et ralentir la progression de la maladie. Un régime alimentaire sain et équilibré peut aider à limiter au maximum la prise de poids. La pratique régulière d'une activité physique douce, comme la marche ou la natation, peut également aider à renforcer les muscles autour de l'articulation du genou, ce qui peut aider à réduire les douleurs et à améliorer la mobilité.