Les meilleures activités physiques pour doper son cerveau

L'ESSENTIEL L’exercice physique améliore la cognition générale, la mémoire et les fonctions exécutives (raisonnement, planification, concentration...).

Les bénéfices apparaissent rapidement, parfois en un à trois mois.

Les activités les plus bénéfiques sont le yoga, le Tai Chi et les exergames comme la Wii Sports.

Et si la clé d’une meilleure mémoire et agilité d’esprit se trouvait dans votre routine sportive ? Une vaste étude australienne révèle que l’activité physique, même légère, peut améliorer les fonctions cognitives à tous les âges de la vie. De la marche au yoga, en passant par les jeux vidéo actifs, tous les mouvements comptent.

Bouger son corps pour préserver son cerveau

Une méta-analyse d’envergure, menée par l’Université d’Australie-Méridionale et publiée dans le British Journal of Sports Medicine, a compilé les données de 133 revues systématiques, incluant un total de plus de 258.000 participants. Son verdict est sans appel : l’exercice physique améliore significativement la cognition générale, la mémoire et les fonctions exécutives (raisonnement, planification, concentration...). "Même des activités de faible intensité, comme la marche ou le yoga, peuvent améliorer la cognition, ce qui les rend accessibles à tous âges et niveaux", explique le Dr Ben Singh, principal auteur de l’étude, dans un communiqué de l’université.

Les bénéfices apparaissent rapidement, parfois en un à trois mois. Les enfants et adolescents sont les premiers à en profiter pour leur mémoire, tandis que les personnes atteintes de TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité) voient leurs capacités de concentration et de planification renforcées. Parmi les activités les plus efficaces : le yoga, le Tai Chi et les exergames, ces jeux vidéo qui sollicitent le corps, comme Pokémon Go ou Wii Sports.

Yoga, Tai Chi et exergames

Pourquoi ces pratiques sont-elles si efficaces ? Parce qu’elles mobilisent simultanément le corps et l’esprit. "Le yoga stimule l’hippocampe, centre de la mémoire, et le cortex préfrontal, siège de la planification et de la régulation émotionnelle", détaille Dr Singh. Il est recommandé de commencer par des séances de Hatha ou Vinyasa, deux styles accessibles qui mêlent mouvements doux, respiration et relaxation. Trois séances de 20 à 30 minutes par semaine suffisent pour observer des effets.

Le Tai Chi, souvent qualifié de "méditation en mouvement", est un art martial chinois fait de mouvements lents et fluides associés à une respiration profonde. Il améliore l’équilibre, la coordination et surtout la mémoire, car il implique de retenir des enchaînements précis. Quant aux exergames, ils allient activité physique et stimulation cognitive. Jeux de rythme (Dance Dance Revolution), sports virtuels (Wii Sports) ou jeux en réalité augmentée (Pokémon Go), tous sollicitent la réactivité, la mémoire, la coordination et la prise de décision.

Pour intégrer ces activités au quotidien, nul besoin d’être un sportif aguerri. Trois séances de 20 à 30 minutes par semaine suffisent pour démarrer. "Ces résultats montrent l’importance d’intégrer l’activité physique dans les stratégies de santé publique et d’éducation pour préserver la santé cognitive tout au long de la vie", souligne la professeure Carol Maher, qui a participé aux travaux.