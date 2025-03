Capacités cognitives : à tout âge, l’exercice est bon pour le cerveau

L'ESSENTIEL Toute forme d'exercice peut considérablement améliorer la fonction cérébrale et la mémoire selon une nouvelle étude.

Ces bénéfices sont observés à tous les âges.

L'activité physique devrait ainsi être intégrée dans les milieux de soins et d’éducation pour favoriser le bien-être cognitif, selon les chercheurs.

Jogging, tai-chi, yoga ou même une partie de Just Dance ou de Nintendo Switch Sports… toutes les formes d’activités physiques sont bonnes pour le cerveau et la mémoire. Et il ne faut pas hésiter à bouger quel que soit son âge.

En effet, une étude de l’université d’Australie du Sud, publiée dans la revue BMJ le 26 mars 2025, révèle que l’exercice booste aussi bien les fonctions cognitives des enfants que des adultes et des personnes âgées.

Activité physique et cerveau : les bénéfices apparaissent rapidement

Pour son étude, l’équipe a passé au crible 133 revues systématiques sur l’activité physique et la santé cérébrale, couvrant 2.724 essais contrôlés randomisés et 258.279 participants. L’analyse de toutes ces données montre qu’avoir une activité physique régulière améliore la cognition quel que soit l’âge du volontaire. De plus, l'exercice d'intensité faible à modérée enregistre les plus grands bénéfices sur la fonction cérébrale et la mémoire.

Et il n’est pas nécessaire de devenir un accro des salles de gym. Les progrès étaient rapidement visibles, avec des gains nets en un à trois mois. "Cela indique également que l'expérimentation de nouvelles activités pourrait jouer un rôle clé pour maintenir le cerveau engagé et actif", estiment les auteurs dans leur communiqué.

"L'exercice physique a un effet profond sur la santé physique, mais nous savons aussi qu'il est bénéfique pour le fonctionnement cérébral. Cette étude confirme que même les exercices de faible intensité, comme le yoga ou la marche, peuvent améliorer les fonctions cognitives, les rendant accessibles à tous, quels que soient leur âge et leurs capacités", explique le chercheur principal Dr Singh.

"Pour les enfants et les adolescents, l’exercice était particulièrement bénéfique pour développer la mémoire, tandis que pour les personnes atteintes de TDAH, il contribuait à améliorer la concentration, à réduire l’impulsivité et à améliorer la fonction exécutive", précise ensuite l’auteur.

Promouvoir l'exercice pour lutter contre les maladies neurodégénératives

L’étude a permis aussi de repérer les bienfaits des différentes activités physiques sur le cerveau. Ainsi, les exercices psychocorporels, comme le tai-chi et le yoga, présentent l'impact le plus significatif sur la mémoire. Les exergames – c’est-à-dire les jeux vidéo actifs ou de réalité virtuelle qui conduisent à bouger tel que Pokémon Go ou Just Dance – sont aussi intéressants, améliorant la cognition générale. "C'est un résultat encourageant, car il suggère que des activités stimulantes et à faible impact peuvent offrir de réels bienfaits cognitifs", estiment les scientifiques.

Ils ajoutent que les résultats de leurs travaux devraient encourager à promouvoir l’exercice comme "stratégie santé cognitive à tous les âges et à tous les niveaux de forme physique."

"Le déclin cognitif et les maladies neurodégénératives sont des préoccupations croissantes en matière de santé mondiale, soulignant le besoin urgent d’identifier des stratégies efficaces pour préserver et améliorer la fonction cognitive tout au long de la vie, indique la chercheuse principale Pr Carol Maher. Savoir que même de petites quantités d’exercice peuvent améliorer la mémoire et les fonctions cérébrales – en particulier chez les personnes à risque élevé – offre une opportunité évidente d’inclure l’exercice dans les directives cliniques et de santé publique."