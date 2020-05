Covid-19 : plus de 100 000 nouveaux cas dans le monde en 24 heures

Un triste record a été atteint mercredi 20 mai. D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y a eu 106 000 nouveaux cas de Covid-19 à travers le monde. Deux tiers d’entre eux sont concentrés dans quatre pays. L’organisation ne précise pas quels sont ces Etats, mais d’après les derniers bilans publiés, il pourrait s’agit des Etats-Unis, de la Russie, du Brésil et de l’Arabie Saoudite.

"We still have a long way to go in the #COVID19 pandemic.



In the last 24h, there have been 106,000 cases reported to WHO – the most in a single day since the outbreak began. Almost two thirds of these cases were reported in just four countries"-@DrTedros