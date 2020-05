Covid-19 : Le baromètre de l'épidémie

Le baromètre indique une légère remontées des nouveaux cas quotidiens depuis le milieu de cette semaine qui s'achève et qui est la première semaine qui suit le déconfinement.

Mais Jean-Claude Labrune, le PDG de CEGEDIM, souligne que cette tendance doit être pondérée : "Le dernier graphique confirme que l’augmentation du nombre de cas journaliers provient essentiellement de l’accroissement du trafic chez les médecins généralistes. Le transfert des cas de l’hôpital vers la ville est certain, et en ligne avec le déplacement des nouveaux cas vers des territoires ou l’hôpital est plus difficile d’accès".

Cela est dû à la procédure de détection des nouveaux cas mise en place par le gouvernement qui fait que ceux-ci sont désormais enregistrés chez les médecins.

Evolution du nombre de nouveaux cas quotidiens :

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Nombre moyen de cas quotidiens sur les 7 derniers jours

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

L’observatoire Patient Data de médecins libéraux recueille l’ensemble de l’activité d’un panel de 2 000 médecins généralistes, de 55 diabéto-endocrinologues & de 945 autres spécialistes libéraux (gastro-entérologues, gynécologues, neurologues, pneumologues, rhumatologues, psychiatres).

L’ensemble des données collectées est anonymisé de manière non réversible et à un niveau d’agrégation en accord avec la règlementation en vigueur. A chaque patient correspond un numéro crypté qui lui est attribué lors de sa 1ère consultation chez le médecin de l’observatoire; ce numéro reste identique à chaque consultation, permettant ainsi un suivi longitudinal des patients.