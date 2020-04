Aux États-Unis, le million de cas atteint et davantage de morts que durant la guerre du Vietnam

Les États-Unis comptent, officiellement, environ un tiers du nombre total de cas positifs recensés dans le monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Il s’agit du pays le plus touché par la pandémie mais également celui qui compte le plus grand nombre de victimes du Covid-19, selon les chiffres officiels, avec 58 351 décès liés à la maladie.

New York, ville la plus infectée

Ce mardi 28 avril, les États-Unis ont dépassé la barre du million de cas diagnostiqués de Covid-19. Un chiffre qui s’explique, notamment, par le grand nombre de dépistages avec plus de 5,6 millions de tests réalisés, selon l'université Johns Hopkins. L'Amérique a effectué “plus de deux fois plus de tests que n'importe quel autre pays”, a encore souligné le président Donald Trump en conférence de presse lundi soir. Cependant, proportionnellement à la population, les États-Unis ne sont pas ceux qui effectuent le plus de tests puisqu’une quinzaine de pays font mieux, notamment l’Islande, en tête du classement ou encore l'Italie, l'Espagne et la Belgique, selon le site Our World in Data, qui compile les données du monde entier.

New York demeure la ville américaine la plus touchée, et de loin. La Grosse Pomme concentre à elle seule quasiment un tiers des cas déclarés à l’échelle nationale. Côté bonne nouvelle, à New York comme dans le reste du pays, la tendance générale est à la baisse du nombre de nouveaux cas. “Dans les régions de New York, la Nouvelle-Orléans, Détroit, Boston et Houston [le nombre de nouveaux cas] est en baisse (...) et nous ne voyons que très peu (d'endroits) que nous allons observer comme un nouveau foyer” de la maladie, s’est félicité le président américain.

Un vaccin prometteur

Dans le même temps, les États-Unis avancent dans la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Une étude menée dans un laboratoire de l’État du Montana a donné des résultats prometteurs puisqu’un vaccin a été testé avec succès sur des singes et des macaques, les animaux les plus proches de l’humain. Un mois après avoir été inoculés, six singes ne sont plus porteurs du Covid-19. Le vaccin testé a été conçu par des chercheurs de l’université d’Oxford au Royaume-Uni. L’équipe d’Oxford espère tester 6 000 personnes d’ici la fin du mois de mai.

