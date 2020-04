Coronavirus : le mystère des “orteils Covid” chez les enfants

Alors que nos connaissances liées au Covid-19 s'affinent et que nous savons désormais que les lésions cutanées peuvent être un symptôme d'infection, des dermatologues espagnols pensent avoir détecté un potentiel nouveau symptôme : les orteils violacés. Observés chez de nombreux jeunes patients testés positifs, mais souvent asymptotiques, ces lésions cutanées violacées sur les orteils seraient un signe d'infection.

Une étude menée sur le sujet en Italie a révélé qu'au moins 20% des patients Covid affichaient ces lésions cutanées, lesquelles ont également été notifiées dans le Journal of the American of Dermatology.

“Nous ne savons pas avec certitude si cela est lié au Covid-19, mais puisque cette affection est si courante en ce moment, pendant une pandémie, et qu’elle se produit chez des patients autrement asymptomatiques ou légèrement affectés, cela ne semble pas être une coïncidence”, a affirmé la docteure Amy Paller dans un communiqué de la Northwestern University Feinberg School of Medicine.

Le docteur Ebbing Lautenbach, chef de l’unité des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’université de Pennsylvanie, décrit dans USA Today ces lésions comme des petites boursouflures ou gonflements “douloureux au toucher et occasionnant une sensation de brûlure.”

Selon lui, il s'agirait “d'une manifestation se produisant tôt dans la maladie (...) Parfois, cela pourrait même être le premier indice d'infection par le Covid-19 quand il n'y a encore aucun autre symptôme”. Ces lésions peuvent se trouver sur les orteils eux-mêmes, ou sur le côté des pieds comme déjà observé chez certains sujets jeunes.

If you are treating patients with acute coronary syndromes or acute strokes in the ED, you may want to quickly look for COVID Toes and Fingers, a clue indicating possible COVID-19 infection and need for enhanced PPE and precautions. https://t.co/oyBgQQk9Hq pic.twitter.com/9qyKKAEG0k