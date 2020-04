Coronavirus : quand et comment reviendront les Franciliens partis se confiner au vert ?

L'ESSENTIEL Un million de franciliens qui ont quitté Paris ou sa banlieue au début du confinement pensent à rentrer chez eux à partir du 11 mai

Beaucoup de transports interrégionaux seront encore en circulation réduite

Plus d'un million de Franciliens ont quitté la région parisienne à l'annonce du confinement, selon les données statistiques d'Orange. S'ils sont nombreux à avoir passé du bon temps dans les autres régions de France, ils sont désormais aussi nombreux à se demander quand et comment revenir alors que la date du 11 mai approche.

Le challenge de la SNCF

Actuellement, les avions sont cloués au sol et à peine 12% du trafic ferroviaire est assuré. Vendredi, le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a évoqué l'éventualité d'une mise en service d'un TGV sur 2 dès le 11 mai, à condition de respecter “la doctrine sanitaire”. Mais comment faire respecter la distanciation sociale dans un TGV ?

“Le gros challenge de la reprise, ce sera surtout les moyens mis en place par l'entreprise pour désinfecter les postes de travail, explique à Europe 1 Didier Mathis, secrétaire général de l’UNSA-Ferroviaire. À partir du moment où les normes de sécurité sanitaires ne peuvent pas être appliquées [...], bien entendu le droit de retrait est applicable.”

Le danger des transports interrégionaux

Si les “exilés Franciliens” s'interrogent quant aux modalités de leur retour, le gouvernement en appelle à la responsabilité de chacun. Le directeur général de la Santé a en effet mis en garde contre ce retour massif qui s'annonce : “Ce qu’il faudra éviter, ce sont les transports interrégionaux et les échanges de population entre des zones massivement touchées et des zones peu touchées, c’est comme ça qu’on va réactiver la circulation du virus”, a alerté Jérôme Salomon.

Pour l'heure, aucune réservation n'est possible sur le site de la SNCF et certaine déjà effectuée ont été annulées : “Contrairement à ce qui peut être indiqué par ailleurs sur OUI.sncf , en raison de la crise sanitaire Coronavirus, les boutiques SNCF sont actuellement fermées”, indique la SNCF sur son site. “On avait des billets pour un retour le 10 mai mais on vient d’apprendre que le train a été annulé”, raconte à 20 Minutes Jonathan, confiné dans la maison de ses parents près de Toulon.

Le plan de déconfinement bientôt présenté

Le premier ministre, Edouard Philippe, présentera le plan de déconfinement à l'Assemblée nationale mardi 28 avril à 15h. Il s'agira, d'après les premières informations, d'une stratégie nationale, non régionale. Néanmoins, une discussion sera organisée avec les associations d'élus locaux et les partenaires sociaux, “pour que s'engage une période de co-construction du plan national et de ses déclinaisons territoriales”, a précisé l'exécutif.

Les “exilés Franciliens” devraient en savoir plus lors de l'élocution du premier ministre sur les modalités de leur retour et auront le temps de s'organiser.