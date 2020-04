Coronavirus : les masques “grand public” bientôt en vente en pharmacie

L'ESSENTIEL Des masques grand public seront en vente le 4 mai dans les pharmacies

Toutes les officines ne seront pas forcément assez approvisionnées pour répondre à la demande

Le prix des masques les moins chers devrait se situer entre 2 et 5 euros

Les masques “grand public” annoncés par Emmanuel Macron pourront être commandés par les pharmacies dès ce lundi 27 avril, comme l'autorise un arrêté publié dans le Journal officiel. La décision a été prise sur “proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 15 avril 2020”, précise le texte. Ces masques en tissu, lavables et réutilisables, seront donc en vente libre sans ordonnance dans les officines.

Deux types de masques “grand public”

Néanmoins, toutes les pharmacies ne disposeront pas encore toutes d'un stock ce lundi, explique à Franceinfo le président de la section A de l'Ordre des pharmaciens, Pierre Béguerie. “L'arrêté est sorti un dimanche. Vous pensez bien qu'entre le dimanche et le lundi, les pharmaciens n'auront pas pu se procurer ces masques”, mais “vous pouvez faire confiance au réseau des pharmaciens pour faire tout ce qu'il faut pour pouvoir équiper les patients qui leur demanderont d'ici une ou deux semaines.”

“Un client normal n'est pas près de pouvoir acheter un masque!”, avertissait d'ailleurs dès le jeudi 23 avril dans le podcast quotidien de Pourquoi docteur Delphine Chatoudaud, présidente de l'association des pharmaciens de l'Essonne. Elle rappelait que la priorité est toujours donnée aux professionnels de santé et aux personnes fragiles et que les faibles quantités de masques disponibles ne laissaient pas envisager une vente au grand public très rapidement.

Deux types de masques seront disponibles : le masque de catégorie 1 “a une activité de filtration supérieure à 90 % des particules de trois microns qui sont émises et ça équivaut au port d'un masque chirurgical”. Ce type de masque serait destiné aux professionnels obligés de côtoyer du public. Le masque de catégorie 2 filtre 70% de ces microparticules et sera vendu aux personnes qui seront en contact avec d'autres individus de façon occasionnelle.

Combien coûteront ces masques ?

Selon Ouest-France, plus de 10 millions de masques avaient déjà été produits par des entreprises françaises et maghrébines mi-avril. Toutefois, aucune information n'a été communiquée par le gouvernement quant au nombre de masques qui seront disponibles en pharmacie, ni même sur leurs tarifs exacts.

D'après BFMTV, le prix serait compris entre 2 et 5 euros. Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) explique à la chaîne qu'“il y en aura qui seront utilisables 50 fois par exemple et ceux-là coûteront peut-être entre 10 et 15 euros”. Rien de sûr cependant.

Nous avons contacté 7 pharmacies parisiennes et seine-et-marnaises : aucune n'avait encore passé commande ce lundi matin, ne savait quand elle en aurait ou n'avait connaissance des prix de ces masques. “On n'en sait rien. On l'a appris aux infos comme tout le monde, mais on ne sait pas quand on en recevra, ni combien ils coûteront”, a déclaré une pharmacienne parisienne.