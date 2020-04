La Réunion face à une double épidémie de dengue et de coronavirus

L'ESSENTIEL On comptait le 21 avril 410 personnes infectées par le coronavirus à la Réunion

L'île doit faire face en même temps à une autre épidémie, celle de la dengue, dont plus de 4 000 cas ont été recensés depuis début 2020

La Réunion fait face à une double crise sanitaire, menaçant toute la population actuellement confinée. Le Covid-19 a frappé le département français de l'océan Indien qui compte désormais 410 cas de personnes infectées selon les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé (ARS) mardi 21 avril. Dans le même temps, l’île affronte une épidémie de dengue qui progresse dangereusement.

Dix fois plus de cas que le Covid-19

Si la dengue est présente sur l’île de La Réunion depuis longtemps, elle progresse fortement depuis le début de l’année. “L'épidémie de dengue poursuit sa progression dans l'île, avec un nombre important des cas recensés et d'hospitalisations, et une forte augmentation des passages aux urgences pour dengue observée ces dernières semaines”, décrit l’ARS dans un communiqué publié mardi dernier. Au total, 4 207 cas ont été recensés depuis le 1er janvier, selon les chiffres communiqués par l’ARS. C’est dix fois plus que le nombre de personnes contaminées par le Covid-19. Entre le 6 et 12 avril, ce sont pas moins de 751 cas de dengue qui ont été confirmés.

La majorité des cas de dengue se trouve dans le sud de l’île mais une recrudescence s’observe également dans l’ouest du département, du côté de Saint-Benoît. “Il faut ne pas oublier cette deuxième épidémie qui est beaucoup plus grave que le coronavirus, insiste le docteur Reuben Veerapeen, porte-parole du Conseil de l'ordre des médecins de La Réunion, à Linfo.re. C'est une épidémie avec des patients qui ont des symptômes relativement graves, il y en a plus qu'avec le Covid-19".

Consulter un médecin

Contrairement au coronavirus, la dengue se transmet par piqûre de moustique. En cas de symptômes, contrairement au coronavirus, l’important est de rapidement consulter un médecin. Le but est de “se faire dépister, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires à son domicile”, rappelle l’ARS. Depuis le début de l’année, ce sont 183 hospitalisations qui ont eu lieu à cause de la dengue pour 482 passages aux Urgences et un décès.