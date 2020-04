Coronavirus : des patients développent le syndrome de Guillain-Barré

L'ESSENTIEL Une équipe chinoise a observé un cas de syndrome de Guillain-Barré associé à Covid-19

Cette maladie rare peut amener à une paralysie progressive

En Italie, 5 patients Covid-19 avaient également présenté des symptômes de Guillain-Barré

Outre les difficultés respiratoires, nous savons désormais que le Covid-19 peut provoquer des troubles cardiaques et neurologiques. En février, une étude publiée dans le Journal of Medical Virology rapportait les cas de plusieurs patients covid présentant des symptômes neurologiques tels que des céphalées, des nausées et des vomissements. Le cas d'une Américaine de 58 ans testée positive ayant développé une encéphalopathie hémorragique aiguë nécrosante avait également été rapporté.

Nouvelle manifestation neurologique

Mais une nouvelle forme de maladie neurologique a été observée en Chine. L'équipe de Hua Zhao a en effet rapporté un premier cas de syndrome de Guillain-Barré associé au Covid-19. La patiente, âgée de 61 ans et de retour de la ville de Wuhan, a d’abord présenté des signes de fatigue et une faiblesse dans les jambes, puis une baisse des lymphocytes et des plaquettes. Hospitalisée, elle n'a eu, à ce moment-là, ni fièvre, ni toux, mais une absence de réflexes dans les jambes et les pieds.

Les symptômes “typiques” du Covid-19 se sont manifestés 8 jours après son hospitalisation. “Notre cas unique suggère une association possible entre le SGB et l’infection par le SARS-Cov-2. Il reste à savoir si la relation est causale. Davantage de cas sont nécessaires”, a précisé le docteur Sheng Chen, recommandant un dépistage du Covid-19 rapide en cas de signes du SGB. En Italie, cinq patients ont également présenté des symptômes probablement causés par le SGB.

Le syndrome de Guillain-Barré

Le syndrome de Guillain-Barré est une maladie rare qui touche les nerfs périphériques et se caractérise par un affaiblissement, des picotements, voire une paralysie progressive. Généralement, celle-ci débute au niveau des jambes, remonte parfois jusqu'aux muscles de la respiration et atteint les nerfs de la tête et du cou.

“Chez 20% à 30% des patients, on observe une atteinte des muscles thoraciques, rendant la respiration difficile, explique l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Chez les cas graves, la capacité à parler et à déglutir peut être touchée. Ces cas sont considérés comme exposés à un risque vital et doivent être traités dans des services de soins intensifs”. Néanmoins, la plupart des patients se rétablissent pleinement, même dans les cas les plus graves, bien qu’une faiblesse puisse persister chez certains.