Vrai/Faux : l’OMS déconstruit les mythes qui circulent sur le coronavirus

L'ESSENTIEL De nombreuses informations inexactes circulent depuis le début de l'épidémie de Covid-19

L'Organisation Mondiale de la Santé a publié sur son site un vrai/faux sur 15 idées reçues

Dans la lutte contre la propagation du Covid-19, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a également décidé d'enrayer la circulation d'informations incorrectes sur le virus. Dans un article publié sur son site, l'institution déconstruit ainsi une quinzaine d'idées reçues.

Le climat n'influence pas la transmission du virus

D'abord, l'OMS rappelle que le Covid-19 peut être transmis dans toutes les régions du monde, quel que soit leur climat. En effet, malgré certaines rumeurs, ce n'est pas parce qu'une zone est chaude et humide que le virus ne pourra pas s'y développer.

De même, la neige et un temps froid ne peuvent pas tuer le virus puisque, quelle que soit la température extérieure ou la météo, la température normale du corps humain se situe entre 36,5°C et 37°C. Prendre un bain chaud ne protège donc pas non plus du Covid-19.

Le Covid-19 ne peut pas être transmis par les moustiques

L'Organisation mondiale de la santé indique également que le Covid-19 ne peut pas être transmis par les piqûres de moustiques. Il s'agit d'un virus respiratoire qui se répand principalement par les gouttelettes générées par une personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue, par la salive, ou encore par l'écoulement nasal.

Tout le monde peut attraper le coronavirus

Autre idée reçue : le coronavirus n'affecterait que les personnes âgées. Faux. Les individus de tous âges sont concernés, mais les personnes âgées et celles souffrant de maladies préexistantes (comme le diabète, l'asthme et les maladies cardiaques), semblent plus susceptibles de tomber gravement malade à cause du Covid-19.

De plus, contrairement à ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de “trucs et astuces” pour tuer le virus, comme utiliser un sèche-main ou vaporiser son corps d'alcool ou de chlore.

Aucun médicament ne permet de prévenir ou traiter l'infection

Hormis un lavage fréquent des mains, il n'existe pas non plus de manière de se prémunir contre le coronavirus. Ainsi, les vaccins contre la pneumonie sont inefficaces (le Covid-19 est un nouveau virus nécessitant son propre vaccin), à l'instar des antibiotiques, puisqu'ils agissent seulement contre les bactéries.

De même, se rincer régulièrement le nez à l'aide d'une solution saline ne prévient pas l'infection, tout comme rien ne prouve que manger de l'ail (qui présente certaines propriétés antimicrobiennes) protège du virus. Enfin, l'OMS rappelle qu'il n'existe pas encore de médicaments pour prévenir ou traiter l’infection.